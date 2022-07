Mercato Serie A: Napoli vicino a Kim Min-jae. Roma, idea Muriel

Roma, 14 luglio 2022 - Il mercato del Napoli inizia ad accendersi. I partenopei hanno quasi trovato l'accordo con il Fenerbahçe per Kim Min-jae, per il quale i turchi chiedono circa 20 milioni di euro. L'obiettivo di De Laurentiis è quello di ottenere un piccolo sconto sul cartellino, mentre Koulibaly è ormai ad un passo dalla cessione al Chelsea. In entrata piace anche Simeone. L'Hellas Verona ha ricevuto un'offerta per un prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto obbligatorio a 15. Gli scaligeri, per ora, prendono tempo. Un obiettivo per il centrocampo, invece, è Nahitan Nandez, che è in uscita dal Cagliari; prima, però, servirà cedere qualcuno, come ad esempio Demme, sempre corteggiato dal Valencia.

Juve, c'è Cambiaso. Roma, idea Muriel

La Juventus ha ufficializzato l'arrivo di Cambiaso dal Genoa, il quale partirà in prestito. La Roma, intanto, osserva Muriel come alternativa low-cost a Dybala, nel caso in cui Zaniolo rimanesse nella capitale. Per il colombiano l'Atalanta chiede almeno 15 milioni di euro.

Le altre trattative

Il Bologna ha chiuso le porte ad una cessione di Arnautovic alla Juventus, con lo stesso Fenucci che ha negato qualsiasi trattativa. Svanberg può andare al Wolfsburg, che ha offerto 10 milioni di euro più 2 di bonus. I felsinei monitorano Ilicic, che è in uscita dall'Atalanta. La Lazio è interessata ad Emerson Palmieri, rientrato al Chelsea dal prestito e sempre in partenza. Milinkovic-Savic è finito nel mirino dell'Arsenal, che potrebbe offrire 50 milioni di euro. La Fiorentina segue Kumbulla, Le Normand e Mbemba per sostituire Milenkovic, sicuro dell'addio. Il Torino deve risolvere la grana Zaza, che ha già le valigie in mano e piace in Qatar e in Spagna.



Leggi anche: Mondiali atletica 2022, il calendario degli italiani