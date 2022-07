Mercato, trattative e affari di oggi in Serie A: Koulibaly a un passo dal Chelsea

Roma, 13 luglio 2022 - Il Chelsea è vicinissimo a tesserare Kalidou Koulibaly: ecco la notizia di mercato che rimbalza oggi in Serie A. Ecco i dettagli dell'affare: i Blues hanno effettuato un blitz sul centrale del Napoli, con i partenopei che avrebbero accettato un'offerta di circa 40 milioni di euro. Possibile che già domani il giocatore svolga le visite mediche a Londra. Il suo possibile sostituto è Becao dell'Udinese, ambito però anche da Tottenham e Torino; il suo prezzo è di 20 milioni di euro. Intanto, potrebbe avvicendarsi all'ombra del Vesuvio Svanberg, centrocampista del Bologna sul quale c'è tanta concorrenza: a partire dal Wolfsburg, che è in vantaggio, fino ad arrivare a Marsiglia e Southampton.

Juve, tentativo per Dzeko

La Juventus avrebbe tentato un approccio per Edin Dzeko. L'Inter avrebbe prontamente rifiutato, declinando la proposta dei bianconeri. Il bosniaco, però, potrebbe comunque cambiare aria: su di lui c'è interesse in Inghilterra e Germania. In orbita meneghina, è molto vicino l'addio di Skriniar direzione Psg. La Vecchia Signora ha anche accolto Cambiaso, che ha svolto oggi le visite mediche e andrà via in prestito. Sul laterale ci sono Bologna e Salernitana.

Le altre trattative

La Roma potrebbe presto cedere Villar al Monza. In questo modo, i giallorossi aprirebbero le porte a Frattesi; l'intesa con il Sassuolo è vicina. In uscita c'è Kluivert, che piace a Lione, West Ham e Marsiglia e la sua valutazione è di 12 milioni di euro. Daniel Maldini lascerà il Milan in prestito, per accasarsi all'Hellas Verona. La Lazio, infine, ha ufficializzato l'approdo di Maximiano dal Granada.



