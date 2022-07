Mercato Serie A: tutte le notizie di oggi. Bayern forte su de Ligt. Fiorentina scatenata

Roma, 6 luglio 2022 - Il Bayern Monaco può chiudere per Matthijs de Ligt. I bavaresi hanno messo nel mirino il difensore della Juventus, che ormai ha già le valigie in mano e ha espresso il desiderio di cambiare aria. Il Bayern ha offerto 70 milioni di euro, oppure Pavard come contropartita; in entrambi i casi, è arrivato il no dei bianconeri, che inizialmente avevano richiesto il pagamento della clausola rescissoria - del valore di 120 milioni di euro -, ma che ora ne chiedono almeno 80. In corsa c'è anche il Chelsea, che però non ha la preferenza del giocatore, il quale avrebbe scelto la Bundesliga. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni, ma l'impressione è che nel giro di una settimana l'affare tra la Vecchia Signora e il club di Hoeness possa andare in porto.

Milan, per la trequarti si puntano De Ketelaere e Ziyech

Lazio-Romagnoli, frenata sull'ingaggio

Mercato Roma, c'è il rinnovo di Felix

Napoli, Koulibaly può salutare

La Juventus potrebbe puntare, per il post-de Ligt, nientemeno che Kalidou Koulibaly. Il senegalese resta freddo nei confronti della proposta di rinnovo del Napoli, che nel frattempo ha cominciato un forcing su Kim Min-Jae del Fenerbahçe. Da capire se questo affondo è legato alla situazione del centrale partenopeo, oppure se si tratta di un'operazione non collegata.

Inter, tutto su Bremer

L'Inter ha deciso che il successore di Milan Skriniar sarà Gleison Bremer. Il centrale del Torino piace tanto ai nerazzurri, che vogliono chiudere l'affare per 30 milioni di euro, dieci in meno di quelli richiesti dai granata. Un'alternativa proposta da Marotta e Ausilio sarebbe quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, al momento al vaglio dei piemontesi. Skriniar, intanto, ha l'accordo con il Paris Saint-Germain, che gli ha offerto 7,5 milioni di euro a stagione. I parigini cercano la stretta di mano con i nerazzurri, che hanno rifiutato 60 milioni.

Le altre trattative

La Fiorentina è letteralmente scatenata. Oggi ha presentato Mandragora, che arriva dal Torino, e ha acquisito il cartellino di Luka Jovic dal Real Madrid. Sabato arriverà in Toscana Gollini, che approda in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta, mentre si lavora per chiudere Dodò dallo Shakhtar Donetsk. In uscita c'è Milenkovic. Movimenti anche a Salerno, con la Salernitana che ha ceduto Ederson alla Dea e con Lovato che ha fatto il percorso inverso, firmando a titolo definitivo per i granata.



