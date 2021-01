Roma, 11 gennaio 2021 - Juventus e Milan si pestano i piedi per Gianluca Scamacca. L'attaccante del Genoa si è messo in mostra in questa prima metà di campionato, attirando su di sè le attenzioni di due big di Serie A.



Al momento i bianconeri sembrano in netto vantaggio con la formula del prestito per diciotto mesi e obbligo di riscatto. Manca solo il via libera del Sassuolo, club proprietario del cartellino, per far decollare l'operazione. Il Genoa, dal canto suo, ha accettato di liberare il calciatore. I rossoneri tenteranno fino all'ultimo di mettere i bastoni tra le ruote alla Vecchia Signora.



Si è concluso oggi un altro affare tra la Juventus e il Genoa: il trasferimento di Manolo Portanova in Liguria e quello di Nicolò Rovella in Piemonte. Entrambi hanno svolto le visite mediche di rito. L'ex bianconero andrà a titolo definitivo a Genova, mentre il centrocampista rimarrà alla corte di Ballardini in prestito per 18 mesi.

Milan, Duarte ai saluti. La Roma sfoltisce



Finisce dopo un anno e mezzo la storia d'amore tra Duarte e il Milan. Il ragazzo ha trovato l'accordo economico con l'Istanbul Basaksehir, club nel quale si trasferirà in prestito con diritto di riscatto.



La Roma cerca di sfoltire la rosa e mira a liberarsi dei giocatori fuori dal progetto di Fonseca. Pastore, Fazio, Juan Jesus e Carles Perez sono in cerca di sistemazione, come forse anche Santon. Con il gruzzoletto risparmiato da questi ingaggi pesanti, la dirigenza giallorossa potrà tornare sul mercato con maggiore potenza di fuoco.

Altre trattative

Il Torino è molto attivo alla ricerca di una punta. Zaza è stato proposto al Sassuolo in cambio di Defrel, ma per ora i neroverdi prendono tempo. I granata insistono anche con la Fiorentina per Kouamé e con il Cagliari per uno tra Joao Pedro e Pavoletti.



La Fiorentina ha salutato Cutrone, che torna al Wolverhampton, e Lirola, che si trasferisce al Marsiglia. Il sostituto del terzino spagnolo potrebbe essere Malcuit del Napoli. La viola si metterà in contatto con il suo entourage nel corso di questa settimana.



Il Genoa ha frenato nella trattativa per Sokratis e ha fatto un'offerta per Onguene del Salisburgo. L'Udinese è vicino alla cessione di Hidde ter Avest all'Utrecht a titolo definitivo.

