Mercato Lazio, chiusa l'operazione Vecino: contratto triennale al centrocampista

Roma, 29 luglio 2022- La Lazio ha chiuso una nuova operazione in entrata: Matias Vecino ha trovato l'accordo definitivo con la Lazio dopo essersi svincolato dall'Inter appena un mese fa. Il centrocampista continuerà la sua avventura in Serie A e ritroverà Maurizio Sarri, allenatore con il quale ha già lavorato nel corso della sua carriera e che è stato determinante nella scelta della sua nuova squadra.

Accordo trovato

Dopo un breve tira e molla la Lazio ha trovato la quadra giusta per chiudere l'affare Vecino: al giocatore è stato offerto un contratto triennale da 2 milioni di euro a stagione più bonus che è stato accettato dal centrocampista. Nei prossimi giorni si svolgeranno le visite mediche di rito e ci sarà la firma sul nuovo contratto che ufficializzerà l'inizio di questa nuova avventura, giusto in tempo per aggregarsi alla prima squadra per esordire in campionato. L'ultimo incontro con l'agente Alessandro Lucci ha permesso di sbloccare la trattativa e di accelerare la situazione.

L'amicizia con Sarri

Vecino aveva ricevuto anche altre offerte dall'estero, ma fin dal primo momento ha dato priorità alla Lazio per un motivo molto importante, ossia la presenza di Sarri. La volontà del centrocampista era quella di ritrovare l'allenatore con il quale aveva già lavorato per una stagione all'Empoli. La sua presenza è stata fondamentale nella scelta della nuova squadra: tra i due è nato un rapporto d'amicizia molto speciale e che ha permesso al giocatore di crescere anche professionalmente prima di fare il grande passo indossando la maglia dell'Inter.

