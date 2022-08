Mercato Lazio, il Siviglia punta su Isco. Luis Alberto resterà a Formello?

Roma, 7 agosto 2022- Difficile che adesso a Siviglia ci sia spazio anche per Luis Alberto . Nonostante lo spagnolo abbia più volte espresso il desiderio di trasferirsi nel club andaluso, l'acquisto di Isco blocca praticamente qualsiasi opportunità di trasferimento. Il giocatore continua a spingere per la cessione, ma adesso che la sua piazza preferita è sfumata potrebbe anche restare alla Lazio , aprendo un nuovo caso in vista della prossima stagione.

Il Siviglia cambia i piani

Fino a qualche settimana fa gli andalusi sembravano voler puntare su Luis Alberto : Claudio Lotito ha rigettato diverse proposte, compresa quella di avere in cambio una contropartita tecnica. Il prezzo del cartellino del giocatore restava elevato e per questo nelle ultime ore il Siviglia ha stravolto i suoi piani puntando tutto su Isco . Il nuovo arrivo chiude al Mago quasi ogni possibilità: sarebbe difficile far convivere i due giocatori in campo e in ogni caso il club ha già fatto il suo investimento. Il mercato è pieno di sorprese e tutto potrebbe ancora cambiare, ma allo stato attuale delle cose è altamente improbabile che Luis Alberto possa coronare il sogno di giocare al Siviglia.

Ritorno a Formello

Per questo il giocatore è atteso martedì a Formello per il primo allenamento in vista dell'esordio in campionato contro il Bologna . La volontà di Luis Alberto è quella di cominciare una nuova avventura, come ribadito anche da Maurizio Sarri in una recente intervista, ma adesso la situazione è cambiata e non è da escludere una possibile permanenza alla Lazio . Sicuramente i rapporti tra il calciatore e l'allenatore biancoceleste non sono dei migliori e per questo all'orizzonte si profila già aria di tempesta tra i due.

