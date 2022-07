Lazio, Muriqi è del Maiorca: "Il miglior pirata del Mediterraneo"

Roma, 23 luglio 2022- Finalmente si è concluso uno dei grandi tira e molla del mercato della Lazio: Vedat Muriqi ha lasciato il club biancoceleste per trasferirsi definitivamente al Maiorca, la squadra dove ha trascorso in prestito gli ultimi sei mesi della scorsa stagione. L'attaccante non rientrava nei progetti di Sarri e la priorità della dirigenza ormai da settimane era quella di trovargli una nuova sistemazione e trarre un profitto da reinvestire.

Dal Belgio alla Spagna

Gli ultimi mesi per Muriqi sono stati piuttosto travagliati. L'esperienza con la Lazio non è mai decollata, ma la situazione è cambiata appena arrivato al Maiorca: in poco tempo è riuscito a incidere e a contribuire alla salvezza del piccolo club spagnolo che avrebbe voluto esercitare fin da subito il suo diritto di riscatto, scontrandosi contro le grandi richieste economiche dei biancocelesti. Il mercato aveva portato il centravanti vicino al Bruges, ma dopo le visite mediche è stato rispedito nella capitale per alcune anomalie che hanno fatto saltare del tutto la trattativa. Oggi però si chiude un cerchio per Muriqi che può finalmente tornare a essere protagonista.

L'annuncio e il costo

Alla fine l'attaccante si è trasferito al Maiorca a titolo definitivo per circa 9.5 milioni di euro, la metà rispetto a quanto era stato pagato inizialmente dalla Lazio. A comunicare la sua uscita è stata la stessa società biancoceleste con una nota ufficiale, in cui si rende noto "di aver ceduto definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Muriqi Vedat al club spagnolo RCD Mallorca". Diverso il tono del club spagnolo che riabbraccia un tassello importante. I tifosi sono contenti del suo arrivo e anche la società lo ha accolto per la seconda volta con un simpatico video social, in cui compare Jack Sparrow che annuncia il suo arrivo: "Muriqi è il miglior pirata del Mediterraneo".