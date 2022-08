Lazio, cessione difficile per Luis Alberto: si va verso un prestito

Roma, 1 agosto 2022- Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Matias Vecino la Lazio pensa anche al mercato in uscita dove in ballo ci sono grandi nomi. Come nel caso di Luis Alberto che non ha ancora trovato una nuova squadra anche a causa delle elevate richieste di Claudio Lotito che vorrebbe trarre un grande profitto dalla sua cessione. Fin qui nessuno ha accontentato le sue richieste e per questo si potrebbe aprire un nuovo scenario attraverso la via del prestito.

Il Siviglia resta in attesa

La squadra che più si è interessata a Luis Alberto è il Siviglia, meta graditissima al giocatore, ma fin qui tutte le offerte sono state rispedite al mittente. Ecco perché per trovare la giusta quadra Lotito potrebbe decidere di spedire il giocatore in Spagna soltanto in prestito. In questo modo anche gli andalusi potrebbero fare un passo in avanti verso le richieste del patron biancoceleste che ha rifiutato anche l'inserimento di una contropartita tecnica all'interno della trattativa. In ogni caso non c'è ancora una proposta ufficiale e questo scenario è solo ipotetico, anche se potrebbe davvero rappresentare una valida alternativa per sbloccare la situazione.

E la percentuale sulla rivendita?

In questo caso optando per la cessione in prestito la Lazio potrebbe risparmiare anche sulla percentuale sulla rivendita da pagare al Liverpool. In caso di cessione di Luis Alberto i biancocelesti dovrebbero versare agli inglesi il 30% della cifra incassata, ma con questa nuova alternativa questo costo verrebbe praticamente dimezzato. In questo caso infatti verrebbe calcolata soltanto la percentuale inerente alla parte fissa, facendo risparmiare alla Lazio molti soldi. La soluzione sembra accontentare tutte le parti in causa, ma si dovrà ancora parlare di cifre e anche in questo caso per Lotito non ci sono molti margini per uno sconto consistente.

