ROMA, 4 giugno 2019 – La stagione è appena terminata, Inzaghi ha da poche ore messo la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Lazio fino al 2021. Manca l’ufficialità, ma tutto è stato già definito, anche i premi in base al raggiungimento di determinati obiettivi. Qualche giorno di vacanza, poi ci si butterà di nuovo a capofitto sul mercato. Tanti gli interventi richiesti, Lotito e Tare dovranno costruire una Lazio da Champions così come promesso al tecnico biancoceleste. Entro il 20 giugno andrà risolta la questione relativa al riscatto di Romulo dal Genoa. Con la società di Preziosi si parlerà anche di Biraschi, difensore che ha attirato le attenzioni della Lazio. In quel ruolo il sogno è Izzo del Torino, il cui cartellino però è lievitato dopo l’ultima stagione. In attacco si punta Wesley del Bruges, mentre a centrocampo molto dipenderà dal futuro di Milinkovic e Luis Alberto. Non è escluso che almeno uno dei due possa rimanere. Nelle scorse ore era circolata l’ipotesi Baselli, ma al momento si sarebbe trattato solamente di un sondaggio, così come per Szoboszlai, talento del Salisburgo.



APPUNTAMENTI – C’è attesa anche per conoscere i prossimi appuntamenti che riguarderanno la Lazio. A partire dal ritiro di Auronzo di Cadore, che dovrebbe andare in scena dal 12 al 27 agosto. Precederà quello di Marienfeld in Germania, periodo in cui i biancocelesti saranno impegnati in almeno tre amichevoli internazionali. La prima è già stata ufficializzata per il 2 agosto contro il Bournemouth, le altre invece sono ancora tutte da scoprire (il West Ham potrebbe essere un’opzione). Importante sarà capire anche quando si disputerà la Supercoppa: il 17 o il 18 agosto in caso si dovesse giocare in Italia, il 23 dicembre invece nel caso la meta scelta fosse l’Arabia Saudita. Nel frattempo prosegue il tour della Coppa Italia. Nei prossimi giorni sarà il turno dei Macron Store, prima del ritorno al Lazio Style di Valmontone. A breve verrà svelata anche la nuova maglia, oltre all’inaugurazione della campagna abbonamenti.







