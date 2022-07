Mercato Lazio, bloccato Ilic in caso di addio di Luis Alberto

Roma, 22 luglio 2022- Ci sono incastri che potrebbero scatenare un effetto domino in casa Lazio, come ad esempio la partenza di Luis Alberto. Lo spagnolo vorrebbe trasferirsi in Liga ma ad oggi i biancocelesti non hanno ricevuto nessuna offerta adeguata. Lo spiraglio di una possibile partenza c'è ancora e per questo Lotito vuole tutelarsi e ha messo già gli occhi su Ilic, talentino del Verona che piace molto a Maurizio Sarri.

Offerte rifiutate

In realtà su Luis Alberto c'è forte l'interesse del Siviglia, meta molto gradita dal giocatore. Gli andalusi hanno più volte tentato l'assalto allo spagnolo scontrandosi contro il rifiuto di Lotito: fin qui le offerte sono state ritenute non congrue e il presidente biancoceleste vorrebbe alzare ulteriormente l'asticella per poter reinvestire i soldi sul mercato. Nelle ultime settimane la Lazio ha rifiutato uno scambio con Oliver Torres con conguaglio economico e ha rispedito al mittente l'offerta di 15 milioni di euro, soprattutto perché dovrà versare nelle casse del Liverpool il 15% delle rivendita. Per questo il Siviglia dovrà rivedere la proposta e puntare al rialzo.

Ilic il sostituto

A spingere Luis Alberto verso il Siviglia è lo stesso Sarri: fra il giocatore e l'allenatore non è mai scattato il giusto feeling e la partenza non sarebbe un dramma per l'ex Napoli che ha già puntato il sostituto. L'oggetto del desiderio è Ilic del Verona, club con il quale i biancocelesti fanno da sempre volentieri buoni affari. E così, dopo gli arrivi di Casale e Cancellieri, Lotito potrebbe intavolare la terza trattativa con il club veneto sulla base di circa 13 milioni di euro.

