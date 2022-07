Mercato Lazio: nel mirino c'è Ilic, rebus per il futuro di Luis Alberto

Roma, 13 luglio 2022 – Inizia a prendere forma la Lazio del futuro. I biancocelesti hanno accolto negli ultimi giorni le firme di Romagnoli, Gila e Maximiano, tre colpi importanti che però non ci permettono di considerare chiuso il mercato in entrata dei biancocelesti. Tra i reparti che necessitano ancora di rinforzi c’è il centrocampo, già rimpinguato dall’arrivo di Marcos Antonio ma non ancora al completo. In attesa sempre di capire quale futuro verrà riservato a Luis Alberto.

Spunta Ilic



Il vero obiettivo di mercato su cui sta insistendo il tecnico Maurizio Sarri si chiama Ivan Ilic. L’allenatore dei biancocelesti vuole a tutti i costi il centrocampista del Verona: l’idea del presidente Lotito era quella di tentare l’affondo per l’ex Manchester City solo in caso di addio di Luis Alberto, ma sembra che il tecnico toscano voglia mettere le mani su Ilic a prescindere dal futuro del fantasista spagnolo. Senza un’entrata economica di rilievo sarà difficile però pensare che Ilic possa approdare nella capitale, considerando che il Verona richiede una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro per il suo gioiellino che tanto bene ha fatto sotto la guida di Tudor. Vedremo se nei prossimi giorni la Lazio tenterà di affondare il colpo.

Maximiano firma, Acerbi in partenza



Intanto, Sarri si gode il suo nuovo portiere: si tratta di Maximiano, che arriva dal Granada a titolo definitivo. L’estremo difensore portoghese, che ha già raggiunto i propri compagni in ritiro, dovrebbe essere affiancato nella prossima stagione da Ivan Provedel, che potrebbe presto arrivare dallo Spezia. In uscita, invece, oltre a quello di Luis Alberto resta da definire il futuro di Acerbi: Lotito chiede 5 milioni di euro per il cartellino dell’esperto centrale difensivo, da giorni finito nel mirino del Napoli.