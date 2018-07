Roma, 29 luglio 2018 – Ritiro di Auronzo terminato e tre giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi ai suoi calciatori, che si ritroveranno direttamente l'1 agosto a Formello. In quell'occasione ci saranno anche Milinkovic-Savic e Caceres, rientranti dalle vacanze post-Mondiale, e i nuovi acquisti Joaquin Correa e Milan Badelj. Con questi ultimi due innesti, la rosa biancoceleste sembra ormai aver preso forma. Inzaghi in conferenza ha parlato di un gruppo ricco di alternative e di una squadra completa. Per questo il mercato in entrata potrebbe subire una frenata. Tare si concentrerà sulle uscite, poi negli ultimi giorni potrebbe essere fatto qualche ritocco. La vicenda più spinosa potrebbe riguardare la ricerca di un vice-Immobile. Caicedo ha diverse offerte, ma al momento non soddisfano il calciatore. Inzaghi inoltre starebbe pensando di tenere in rosa anche Alessandro Rossi, dopo il grande ritiro disputato e le 11 reti messe a segno. La società ha bloccato la sua cessione in prestito al Lucerna, il ritiro di Marienfeld risulterà decisivo per lui. In alternativa ci sono Wesley e Perez. L'attaccante brasiliano del Club Brugge però, dopo aver segnato due reti nella partita di esordio in campionato quest'oggi, stanco di aspettare ha dichiarato: “Resto a Bruges. Voglio giocare la Champions League e alla fine ho solo 21 anni. C'è tempo". Parole chiare, che sembrano escludere ripensamenti. A questo punto l'unico indiziato potrebbe essere Lucas Perez dell'Arsenal, che accetterebbe di buon grado di sbarcare a Roma e di ritrovare il suo ex compagno e amico Luis Alberto. Il costo dell'operazione è di circa 10 milioni di euro. Se però in uscita tutto dovesse rimanere così, il suo arrivo sarebbe da escludere.



LUIZ FELIPE – In chiusura di ritiro, dopo la sfida con la Spal, ai canali ufficiali della società è intervenuto il difensore biancoceleste Luiz Felipe, che ha tirato le somme al termine di queste due settimane di lavoro: "Abbiamo fatto un grande ritiro, adesso torniamo a casa e siamo pronti per ricominciare. Il mio percorso? Qui alla Lazio sto davvero bene, nessuno si aspettava questa mia crescita ed è un motivo in più per essere felice. Adesso devo continuare a mettercela tutta. La difesa? Stiamo lavorando bene, l'intero reparto sta migliorando". La Lazio punta forte su di lui, il brasiliano è chiamato a confermarsi dopo le buone cose fatte vedere nella scorsa stagione.