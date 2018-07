3 min





ROMA, 26 luglio 2018 – Accelerata improvvisa sul mercato in casa Lazio. Lotito e Tare scatenati dopo l'arrivo ad Auronzo e i colloqui con Simone Inzaghi. L'asse creato con Lucci ha portato i suoi frutti e i biancocelesti hanno chiuso due colpi di estrema importanza nel giro di poche ore. Prima la definizione dell'affare Joaquin Correa, per il quale sono state superate tutte le avversità iniziali con il Siviglia. Si pensava ad un'ipotesi di prestito con diritto di riscatto, un'opzione che però non soddisfava gli spagnoli. Ecco perché l'argentino arriverà invece in prestito con obbligo di riscatto a Roma, per una cifra di 16 milioni più 3 di bonus. Firmerà un contratto di cinque anni e percepirà uno stipendio di 1,5 milioni di euro a stagione. L'ex Sampdoria tornerà così in Italia. Inzaghi e la società credono molto in lui, che sarà il sostituto di Felipe Anderson, anche se con caratteristiche differenti e più adatte al modulo della Lazio.



Il secondo colpo porta ancora la firma di Alessandro Lucci e si tratta di Milan Badelj. Il centrocampista croato, svincolatosi dalla Fiorentina, sembrava vicinissimo allo Sporting Lisbona. L'inserimento della Lazio però, ha cambiato le carte in tavola. Lotito e Tare hanno superato la concorrenza di tutte le pretendenti, assicurandosi le sue prestazioni. Arriverà a parametro zero e firmerà un contratto di quattro anni con il club biancoceleste. Ora il mercato della Lazio può considerarsi più che positivo. All'appello manca solo un vice-Immobile, ma tutto dipenderà da Caicedo, richiesto in Messico dal Club de Futbol America e in Turchia dal Bursaspor. La società capitolina vorrebbe per l'ecuadoregno una soluzione definitiva, mentre le pretendenti sono disposte ad accoglierlo solo in prestito. Nelle prossime ore verrà definito il suo futuro, poi si penserà a trovare il sostituto. In pole c'è ancora Wesley del Club Brugge, desideroso di cambiare aria, ma la cui trattativa per arrivare a Roma è al momento bloccata. In alternativa sempre valida la pista che porta a Lucas Perez dell'Arsenal. Un possibile affare low cost per un giocatore che Tare conosce molto bene.



VALERIO DE BENEDETTI

Riproduzione riservata