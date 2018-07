Roma, 19 luglio 2018- Negli ultimi giorni l'accostamento di Arjen Robben alla Lazio aveva fatto impazzire i tifosi biancocelesti, già pronti ad accogliere a braccia aperte un campione del suo calibro. Al momento però l'olandese resta soltanto un dolce sogno e la dirigenza è già all'opera per portare a Roma il vero grande colpo di questo calciomercato.

Dopo tante ricerche il grande profilo sembra essere già stato individuato, dato che si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Pedro alla Lazio come sostituto di Felipe Anderson: il giocatore del Chelsea, che aveva avuto un grandissimo impatto in Premier League, nell'ultima stagione aveva trovato poco spazio da titolare e con l'arrivo a Londra di Maurizio Sarri la situazione potrebbe non essere tanto diversa, visto la poca attitudine del tecnico toscano a usufruire della sua panchina. Se il nome è da vero top, l'affare potrebbe però rivelarsi come uno dei più convenienti, visto che l'ex Barcellona al momento percepisce uno stipendio di circa 3 milioni di euro a stagione (decisamente alla portata dei biancocelesti) e il suo costo di cartellino supera di poco i 25 milioni stanziati come tetto minimo dalla Lazio.

Il sostituto di Felipe Anderson quindi rischia di essere addirittura un giocatore dal passato molto importante, che porterebbe la squadra di Lotito a ripercorrere quanto successo nella passata stagione con l'acquisto di Lucas Leiva. Se anche Pedro dovesse arrivare a Formello e rendere come il suo collega ex Liverpool, la Lazio potrebbe vantarsi di aver messo a segno due grandi colpi in pochissimo tempo.