Mercato Juve, Milan e Inter: le news di oggi. Dybala non vuole più aspettare

Roma, 7 luglio 2022 - Paulo Dybala ha detto sì all'Inter, ma è stanco di attendere. La fumata bianca tra l'argentino e i nerazzurri si rimanda di giorno in giorno. L'attaccante ha accettato la proposta di un contratto da 5 milioni di euro più uno di bonus legato alle presenze, però deve aspettare le uscite del club milanese. In partenza, infatti, ci sono Sanchez e uno tra Correa e Dzeko: senza l'addio di due di loro, l'operazione non si può concludere. Il cileno ha deciso che rifiuterà qualsiasi offerta non proveniente da un top campionato europeo, mentre gli altri due non hanno ricevuto, finora, proposte allettanti sul piatto. Ecco, dunque, che Dybala potrebbe scegliere di andare in un altro club, nel caso in cui qualche altra squadra si facesse avanti.

Mercato Juve, Milan e Inter: le news di oggi

Milan, Ziyech nel mirino

Il Milan aspetta il momento propizio per andare all'assalto di Hakim Ziyech. Il Chelsea, proprietario del cartellino, sta per chiudere con il Manchester City per Raheem Sterling, che potrebbe quindi liberare il marocchino. I rossoneri lavorano anche per Charles De Ketelaere, con il Brugges che chiede 35 milioni di euro. Il Diavolo, al momento, è fermo a quota 20 e potrebbe inserire una contropartita. Oggi, intanto, è stato ufficializzato l'approdo a titolo definitivo di Messias.

Juve, riaperti i contatti per Molina

La Juventus attende i suoi due parametri zero: Angel Di Maria e Paul Pogba. Il primo è in arrivo a Torino in queste ore, il secondo atterrerà sabato. Proprio nel fine settimana ci saranno novità per De Ligt, con il Bayern che parlerà ancora alla dirigenza bianconera. Per il centrocampo, Cherubini tiene aperta la via che porta a Paredes del Psg, ma prima dovrà cedere uno tra Arthur e Rabiot. La Vecchia Signora ha poi ripreso i contatti con l'Udinese per Molina: i friulani chiedono 30 milioni, i piemontesi ne offrono 15 più bonus.

Le altre trattative

Il Napoli attende qualche cessione, prima di poter effettuare qualche nuovo innesto. Giuntoli aspetta qualche offerta per Fabian Ruiz, Politano o Demme. Vidal sta per risolvere il suo contratto con l'Inter, per firmare con il Flamengo. La Roma punta Frattesi, che vuole vestirsi di giallorosso: il Sassuolo chiede 32 milioni di euro, i capitolini pensano ad un'offerta da circa 17 milioni più Volpato. La Lazio ha quasi definito la cessione di Muriqi al Brugges e può affondare per Mertens, svincolatosi dal Napoli, come vice-Immobile. Idea Provedel per la porta, con lo Spezia che chiede 6 milioni di euro. Il Torino rilancia per Joao Pedro del Cagliari, con il Galatasaray che resta in vantaggio; granata vicini anche a Oumar Solet del Salisburgo.