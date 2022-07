Mercato Inter: Pinamonti pronto per la plusvalenza, ancora stallo Skriniar-Psg

Milano, 16 luglio 2022 - Beppe Marotta a caccia di plusvalenze dopo un inizio di mercato scoppiettante per l'Inter. Due sono quelle maggiormente in ballo per un incasso che può arrivare a circa 80 milioni di euro. Milan Skriniar continua a essere nei pensieri del Psg ma serve l'offerta giusta, Andrea Pinamonti è invece in quelli di Gasperini che cerca una punta centrale probabilmente con l'idea di sacrificare Luis Muriel.

Mercato Inter, Bremer ha detto sì a Marotta

Pinamonti a 20 milioni



L'amministratore delegato ha il compito di chiudere il mercato con un ampio segno più, diktat presidenziali, e per farlo lavora a due uscite. Se per Skriniar c'è ancora da attendere, per Andrea Pinamonti inizia a muoversi qualcosa. L'Atalanta lo vuole, anche il Monza a dire la verità, ma l'ex Empoli punta Gasperini e la Dea lavora per trovare una quadra. Servirebbe l'uscita di Luis Muriel, corteggiato da Mourinho, ma sembra possa esserci una base solida per trattare l'acquisto del giovane attaccante classe 1999 di Cles per circa 20 milioni, lasciando magari all'Inter il diritto di recompra. Sarebbe molto importante per il club nerazzurro generare una plusvalenza di questo tenore, da sommare a quella probabile di Milan Skriniar.

Skriniar e Bremer



Se da un lato Beppe Marotta ha scelto di rompere gli indugi su Gleison Bremer, previsto per martedì un nuovo summit con il Toro per arrivare vicini alla fumata bianca per 30 milioni di euro, dall'altro da Parigi non è arrivato, nonostante le notizie dell'Equipe, il rilancio Psg. I dirigenti francesi non si sono spinti sopra i 60 milioni di euro mentre l'Inter ne chiede 70, ma un incontro a metà strada attorno a 65 generebbe la tanto attesa fumata bianca. Manca poco ma quel poco ancora non è arrivato. Ecco perché Marotta, per evitare l'inserimento della concorrenza, andrà a chiudere per Bremer anche prima della cessione di Skriniar. Ma il sacrificio di una pedina, oltre Pinamonti, resta necessario per generare in totale quei 50-60 milioni di plusvalenze richieste dal bilancio. Difficile, ad oggi, ipotizzare una permanenza dello slovacco nonostante lo stallo.

