Milano, 11 agosto 2018 - Nel weekend in cui si continua a trattare Luka Modric, l'Inter sta per assicurarsi l'ex laziale Keita Balde. L'affare sembra in dirittura d'arrivo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. L'attaccante è atteso lunedì a Milano per le visite mediche di rito.

LE CIFRE - Operazione quasi inaspettata per l'Inter, che in attacco era già ampiamente dotata ma che evidentemente ha voluto assicurarsi un uomo di talento in più anche e soprattutto in caso di cambio modulo in corsa. E allora via alla trattativa lampo per Keita, desideroso di tornare in Italia dopo l'opaca stagione al Monaco. 8 reti in campionato per l'ex Lazio, non pienamente inserito nell'ambiente monegasco. Lasciato fuori per grande parte del match in Supercoppa contro il Psg, Keita ha dato dunque l'ok al trasferimento all'Inter. Prestito oneroso a 7 milioni di euro, riscatto di circa 30. Classica operazione da settlement agreement per via del fair play finanziario a cui l'Inter dovrà ancora sottostare la prossima stagione, almeno per quanto riguarda il famoso pareggio di bilancio.

QUASI IMPOSSIBILE MODRIC - Nel frattempo sembra complicarsi quasi definitivamente la pista Luka Modric. Il croato è pronto a restare a Madrid forte del rinnovo contrattuale da oltre 10 milioni di euro che Florentino Perez ha messo sul piatto per chiudere in maniera netta ogni possibile tentativo dell'Inter. Difficile per i nerazzurri rilanciare, anche perché pure Modric pare ormai aver scelto la permanenza. Al Real, con la partenza di Ronaldo, il croato diventerebbe di fatto il leader, senza contare che anche la sua famiglia non vorrebbe cambiare ambiente. Per l'Inter, dunque, il sogno sembra rimanere tale. Anche dalla Spagna, il quotidiano As ormai sostiene in maniera netta come l'affare sia sostanzialmente impossibile: Modric resta. Non c'è modo di cambiare le cose, ma in linea generale aver provato un colpo di questo tipo può di fatto aver ridato credibilità e appeal all'Inter soprattutto in ottica futura. Non è stato tutto da buttare.