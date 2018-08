Milano, 7 agosto 2018 - In attesa di sferrare il colpo su Luka Modric, per l'Inter spunta un'altra grande pista di mercato. Quella per Keita Balde, in uscita dal Monaco dopo una stagione di alti e bassi da 8 reti. Tra l'altro, l'ex Lazio è stato schierato solo a babbo morto contro il Psg, un altro messaggio che i monegaschi mandano al mercato.

CI PENSA L'INTER - Keita e l'Inter si sono annusati timidamente una estate fa, quando i nerazzurri, imbrigliati dal fair play finanziario, non furono in grado di imbastire una operazione da 30 milioni di euro che invece mise a segno il Monaco. Dopo un anno, però, per l'attaccante potrebbe essere tornato il momento del rientro in Itala. Le cifre? Le stesse. Ausilio è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro in prestito con diritto di riscatto, ovviamente per non gravare sul bilancio 2018/2019. Il Monaco annusa il possibile affare, non avendo bisogno di entrate immediate e dovendo di fatto cedere un giocatore che non rientra più nei piani. A favorire l'Inter, l'interesse concreto dei monegaschi per Dalbert, giocatore che in un primo momento Ausilio aveva dichiarato incedibile. Ma se servisse per favorire l'arrivo di Keita un pensierino verrebbe fatto.

KEITA NON ESCLUDE MODRIC - Chiaramente, un possibile colpo in avanti non esclude un eventuale nuovo acquisto in mezzo. Per questo motivo l'Inter continuerà a lavorare su Luka Modric e contestualmente alla possibile uscita di Vecino. Mancano meno di due giorni alla chiusura del mercato inglese e al momento offerte dal Chelsea di 35 milioni di euro non se ne vedono. E' l'uruguaiano la pedina eventualmente sacrificabile se arrivasse una buona offerta. Il tutto per far spazio al talento con la numero dieci della Croazia. Il sogno di mercato, la risposta concreta alla juve e Cristiano Ronaldo, la sentenza definitiva del ritorno ad alti livelli della sfida chiamata 'derby d'Italia'. Keita e Modric, che due colpi sarebbero per l'Inter e Spalletti.