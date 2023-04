Mbappé e Psg, scontro totale. L’attaccante infuriato per il video sulla campagna abbonamenti

Parigi, 6 aprile 2023 – Il Paris Saint Germain “ufficializza” la permanenza di Kylian Mbappé anche per il prossimo anno. Ma l’attaccante non gradisce e attacca il suo club.

Tutto nasce dal lancio della campagna abbonamenti per il campionato 2023-2024: la società parigina ha pubblicato nelle scorse ore un video messaggio in cui si vede parlare proprio la stella francese. Una campagna che sembra sottolineare chiaramente la permanenza di Mbappé a Parigi, mentre al contrario non compaiono Lionel Messi e Neymar, le altre due grandi star del club.

Su Instagram, però, il fuoriclasse è sembrato piuttosto polemico riguardo il lancio dei nuovi abbonamenti per i tifosi del Psg e in particolare ha espresso il proprio dissenso sull'utilizzo di una sua intervista.

"Ho appena preso visione della campagna abbonamenti del club per la stagione 2023-2024. In nessun momento sono stato informato del contenuto dell'intervista - scrive Mbappé -. Sembrava una semplice intervista durante 'una giornata di marketing del club'. Non sono d'accordo con questo video pubblicato. Per questo mi batto per i diritti di immagine individuali. Il Psg è un grande club e una grande famiglia, ma non è certo il Kylian Saint Germain", conclude.