Torino, 31 luglio 2019- Non è solo Paulo Dybala l'obiettivo del Manchester United: gli inglesi sono ancora alla ricerca dell'accordo definitivo con la Juventus e l'agente del giocatore, volato proprio oggi in Inghilterra, ma prima ancora di concludere l'affare ecco che spunta un altro nome, quello di Blaise Matuidi. Certo, il tempo è il primo nemico della dirigenza dei Red Devils, dato che in Premier League il mercato si concluderà il prossimo 8 agosto, giorno prima della gara inaugurale della nuova stagione.

Ed ecco perché tutti sono a lavoro affinché gli affari vadano in porto, compresi i bianconeri che vorrebbero perfezionare in tempo lo scambio tra l'argentino e Romelu Lukaku e, magari, ricominciare il discorso interrotto per Paul Pogba, la cui valutazione è ancora proibitiva e supererebbe e 150 milioni di euro. In ogni caso è Matuidi il nuovo oggetto dei desideri: dato che il Manchester United non è riuscito a convincere la Lazio a sedersi al tavolo delle trattative per Sergej Milinkovic-Savic, altro grande obiettivo degli inglesi in questo calciomercato, si è deciso di puntare il tutto per tutto sul francese, approfittando anche del fatto che i bianconeri hanno estremamente bisogno di sfoltire un po' la rosa, specie nei reparti più avanzati.

Di sicuro nei prossimi giorni assieme allo scambio Dybala-Lukaku, si parlerà anche del trasferimento di Matuidi, anche se al momento gli inglesi non hanno presentato sul piatto nessuna offerta ufficiale per il giocatore.