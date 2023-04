Marotta e il futuro di Lukaku: “A giugno torna al Chelsea”

Milano, 1 aprile 2023 – L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, nel pre partita del match di San Siro tra Inter e Fiorentina, parla di futuro, in particolare delle trattative di rinnovo per Bastoni e Onana. "Quando c'è la volontà dei giocatori di rimanere è tutto in discesa, ma in questo momento abbiamo chiesto alla squadra di concentrarsi sul campo e sui risultati perché la posta in palio è veramente grossa, oltre che gratificante". Situazione diversa per Romelu Lukaku. "Per quanto riguarda l'attaccamento alla maglia del giocatore, quello è da 10, ma è qui in prestito, tornerà di proprietà del Chelsea e oggi è prematuro parlare di altro", spiega Marotta che conclude senza sbilanciarsi sul divorzio tra Antonio Conte e il Tottenham.

"Sorpreso? Solo in parte, sono dinamiche del calcio, ma non posso pronunciarmi, non sono in grado di esprimere una valutazione non avendo gli elementi per farlo", conclude l'ad dell'Inter.