Calciomercato news: la Lazio, piazza il colpo Marcos Antonio. Primo rinforzo per Sarri

Roma, 4 giugno 2022 - Il rinnovo di Maurizio Sarri arrivato dopo una lunghissima trattativa ha sbloccato anche il mercato per la Lazio, protagonista di una vera e propria rivoluzione in termini di organico. L'allenatore aveva chiesto alla società garanzie sui nuovi arrivi e Lotito ha mantenuto subito la parola data chiudendo il primo colpo di questa estate: si tratta di Marcos Antonio, centrocampista classe 2000 dello Shakhtar Donetsk che a breve vestirà la maglia biancoceleste.

Le cifre dell'accordo

Dopo le prime voci circolate un mese fa si è finalmente arrivata alla fine della trattativa: la Lazio ha scambiato i documenti con lo Shakhtar Donetsk per l'acquisto di Marcos Antonio, giovanissimo centrocampista ma che ha sulle spalle già una discreta dose di esperienza in prima squadra con oltre 100 partite giocate con il club ucraino. L'operazione sarà a titolo definitivo e le prime cifre che filtrano parlano di un acquisto dal valore di 8 milioni di euro più 2 di bonus. Il giocatore invece firmerà un contratto fino al 2027 da 1.5 milioni di euro a stagione. Per il brasiliano si tratterà della prima esperienza in assoluto in uno dei cinque maggiori campionati europei.

Un rinforzo per il centrocampo

Centrocampo e difesa saranno i due reparti dove l'ondata di addii si farà sentire di più. La Lazio infatti è in attesa di capire quale sarà il futuro di Milinkovic-Savic: il giocatore vorrebbe fare il salto di qualità e vestire la maglia di una big europea, ma fino a oggi nessuno è riuscito a mettere sul piatto gli 80 milioni chiesti da Lotito. Anche Luis Alberto è in partenza e per lui si parla di un cartellino dal valore di 30 milioni di euro, più accessibile per molte squadre. Ecco perché è stata data priorità all'arrivo di Marcos Antonio: in caso di doppia partenza i biancocelesti non resterebbero scoperti e Sarri avrebbe a disposizione un giovane talento pronto per inserirsi da regista nel suo 4-3-3.

