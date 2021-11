Roma, 24 novembre 2021 - A un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona il commovente omaggio dell'amico Ciro Ferrara, compagno di tanti successi con il Napoli.

"Pronto? Diego... Ma sei tu? Speravo in questa tua chiamata. Domani ci sveglieremo e avremo il cuore più pesante: parleranno i silenzi, le preghiere, più di ogni parola. Te voglio bene assaje. Ciao Capitano", alcune delle parole di Ferrara sul proprio profilo instagram.

L'ex difensore del Napoli e della Nazionale ha postato un video accompagnato da due musicisti in cui parla con Maradona. Ciro immagina una telefonata, a un anno dalla scomparsa dell'argentino, al quale Ferrara racconta come el Pibe è mancato al mondo.

Cinque minuti di forti emozioni, che hanno ricevuto centinaia di like e di commenti commossi, anche Claudia Villafane, ex moglie di Diego, della figlia Giannina e del compagno di quest'ultima, l'ex calciatore argentino Daniel Osvaldo. E di tanti calciatori che lo hanno conosciuto e apprezzato come Francesco Totti, Walter Zenga e Fabrizio Ravanelli.