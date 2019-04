Manchester, 10 aprile 2019 - RIflettori puntati sull'Old Trafford per l'attesissima sfida (fischio d'inizio alle 21) tra i padroni di casa del Manchester United e il Barcellona, match valevole per l'andata dei quarti di finale della Champions League 2018/19. Una partita, quella di stasera al 'teatro dei sogni', con una tradizione e precedenti importanti: le ultime due sfide tra i club si sono tenute infatti entrambe in finale, coi blaugrana vincitori sia a Roma nel 2009 (2-0,ndr) che a Wembley nel 2011 (3-1). Protagonista allora, l'attuale capitano del Barcellona, Lionel Messi, andato in rete tutte e due le volte e desideroso di sfatare il tabù che lo vede a secco nei quarti di finale da ben 11 partite.

L'argentino è capocannoniere della competizione con 8 reti e ha già mostrato una particolare predilezione per i club inglesi ai quali ha già segnato 22 gol nella massima manifestazione continentale (record). I blaugrana godono inoltre del vantaggio dato dalla possibilità di giocare il ritorno in casa, ma guai a sottovalutare gli uomini di Solskjaer, qualificatisi ai quarti proprio grazie ad un successo esterno nel match di ritorno (1-3 col Psg, ndr).

Queste le probabili formazioni;

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Jones, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Rashford, Martial. Allenatore: Solskjaer.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho. Allenatore: Valverde.

Arbitro: GIanluca Rocchi (Italia)

MANCHESTER UNITED, SOLSKJAER TEME MESSI - "La Champions a volte emette verdetti strani, penso che il Barcellona lo sappia più di tutti. Nulla sarà deciso fin quando non giocheremo 90 minuti al Camp Nou. Intanto domani dovremo giocare al meglio così avere un risultato da portare a Barcellona". Così l'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, nella conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions League contro il Barcellona. "Quando abbiamo visto che ci era toccato il Barça -ha proseguito - abbiamo sorriso perché sapevamo che ci era capitata un'altra dura sfida", dopo quella contro il Psg negli ottavi. Affrontare i catalani significa dover fronteggiare il loro numero 10, Lionel Messi: "è un giocatore fantastico e passerà alla storia come uno dei migliori giocatori di sempre. Sappiamo che dovremo comunque giocare 11 contro 11, anche se non abbiamo un piano per fermare uno dei migliori giocatori del mondo".

BARCELLONA, VALVERDE: "VIETATO RIPETERE ROMA" - "Siamo fiduciosi perché di solito rispondiamo bene nei grandi appuntamenti e contiamo di ripeterci. Però la garanzia assoluta non c'è, visto che sfide del genere difficilmente si risolvono già nel match di andata. Noi dobbiamo tenerlo ben presente, affinché non si ripetano partite come quella dell'anno scorso a Roma". Queste le parole del tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde. L'allenatore blaugrana non ha dimenticato l'epilogo di un anno fa e ora, alla vigilia dell'importante sfida con il Manchester United, esorta i suoi a restare concentrati. Questa volta il ritorno si giocherà al Camp Nou, un fattore che può incidere in ottica qualificazione, ma Valverde resta prudente. "Negli ottavi hanno passato il turno quattro squadre che al ritorno hanno giocato in casa - il commento del tecnico - e quattro che erano in trasferta. Non credo conti più di tanto". Per centrare una semifinale che manca ormai da 4 anni, sarà decisivo il contributo di Lionel Messi: "Vedo tranquillo Leo, poi è chiaro che lui è il giocatore che è e noi ci aspettiamo molto".