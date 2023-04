Premier League, il Manchester City batte l'Arsenal: comincia la volata finale per il titolo

Roma, 28 aprile 2023 - L'Arsenal si è messo nei guai, nella lotta al titolo in Premier League. La squadra allenata da Mikel Arteta non vince più, è a secco da ben quattro partite, e nel turno infrasettimanale della 33^ giornata ha raccolto una sconfitta pesantissima contro il Manchester City. La vittoria dei Citizens nello scontro diretto, infatti, permette agli uomini di Pep Guardiola di avere il destino del campionato tra le proprie mani, quando mancano solamente cinque turni prima della fine della stagione.

L'esito delle partite

Cominciamo dalla lotta al vertice. Il Manchester City ha ospitato all'Etihad Stadium l'Arsenal ed è uscito vincitore da uno scontro diretto che, sulla carta, potrebbe rivelarsi determinante per l'esito della Premier League. I Citizens hanno divorato i Gunners in un 4-1 senza appello: la doppietta di Kevin De Bruyne, il gol di John Stones e quello di Erling Haaland hanno piegato la squadra di Mikel Arteta, che ora vede i fantasmi. I londinesi sono ancora in testa alla classifica, ma solamente perché il City deve ancora recuperare due partite. Il gap tra le due è di due sole lunghezze: se i ragazzi di Pep Guardiola dovessero conquistare due vittorie, scavalcherebbero l'Arsenal e andrebbero al comando della classifica. La crisi dei londinesi inizia ad essere pesante, per via dei tre pareggi consecutivi e di questo k.o, che hanno svoltato l'inerzia completamente a favore dei rivali. Inoltre, c'è da segnalare che Erling Haaland è anche diventato il marcatore più prolifico della Premier League a venti squadre in una sola stagione, avendo realizzato il gol numero 33 di quest'anno in campionato: scavalcato Momo Salah, che nel 2017-18 si era fermato a quota 32.

La lotta per la qualificazione alla prossima Uefa Champions League, ossia per il terzo e quarto posto in classifica, sembra essere ormai decisa. Il Newcastle ha ribaltato l'Everton in trasferta con un netto 4-1, spinto dalla doppietta di Callum Wilson, e si trova in terza piazza a +2 sul Manchester United. I Red Devils sono incappati in un pareggio in casa del Tottenham, che ha strappato un solo punticino in un match che, invece, gli Spurs avrebbero dovuto vincere per avvicinarsi al quarto posto. Il 2-2 del Tottenham Hotspur Stadium è stato firmato da Jadon Sancho e Marcus Rashford, che avevano portato sopra di due gol lo United, e nella ripresa da Pedro Porro e Son, che hanno limitato i danni per i padroni di casa. La squadra ora allenata da Mason, sostituto di Stellini e terzo allenatore del club in questa stagione dopo anche Antonio Conte, si trova dunque a -6 dalla zona Champions League.

A pari punti con gli Spurs c'è l'Aston Villa, che ha prevalso di misura contro il Fulham grazie al gol di Tyrone Mings, che ha fissato il risultato finale sull'1-0. Fine settimana positivo per il Liverpool, con gli uomini di Jurgen Klopp che hanno conquistato il campo del West Ham per 2-1, grazie alle reti di Cody Gakpo e Joel Matip. Più indigesto il fine settimana per Roberto De Zerbi, che ha visto il suo Brighton capitolare in casa del Nottingham Forest per 3-1.

Prosegue il profondo rosso del Chelsea, finito al tappeto anche contro il Brentford, che ha prevalso per 2-0 a Stamford Bridge per via di un autogol di Cesar Azpilicueta e una rete di Bryan Mbeumo. Una stagione da incubo per il Blues, relegati all'undicesimo posto in classifica, con sole dieci vittorie conquistate e ben tredici sconfitte incassate, nonostante il calciomercato milionario messo in piedi dalla nuova dirigenza.

Nelle ultime due partite rimaste da analizzare, il Wolverhampton ha piegato il Crystal Palace tra le mura amiche per 2-0 (autorete di Joachim Andersen e gol di Ruben Neves su rigore nel recupero) e il Southampton è caduto in casa contro il Bournemouth, che ha sbancato il St. Mary's Stadium per 1-0 con gol di Marcus Tavernier.

Il prossimo turno di Premier League

La Premier League ripartirà subito, già domani, sabato 29 aprile, con i primi tre anticipi della 34^ giornata. In questo forcing di fine stagione il Crystal Palace ospiterà il West Ham, il Brighton se la vedrà contro il Wolverhampton e il Brentford accoglierà il Nottingham Forest. Domenica 30 aprile saranno ben quattro le partite che si disputeranno in contemporanea. Il Manchester United giocherà in casa, all'Old Trafford, contro l'Aston Villa; il Fulham se la vedrà contro il Manchester City, lanciatissimo nella sua rimonta per il titolo; il Bournemouth ospiterà il Leeds e, infine, il Southampton volerà in trasferta per vedersela con il Newcastle. L'ultima sfida domenicale sarà quella delle 17:30 tra Liverpool e Tottenham. Il Monday Night vedrà una contro l'altra Leicester City ed Everton, mentre la giornata si chiuderà martedì 2 maggio, con Arsenal-Chelsea.

Risultati Premier League giornata 33

Wolverhampton - Crystal Palace 2-0 3' Joachim Andersen (AU), 90+4' Ruben Neves (R)

Aston Villa - Fulham 1-0 21' Tyrone Mings

Leeds - Leicester 1-1 20' Luis Sinisterra, 80' Jaimie Vardy

Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion 3-1 38' Facundo Buonanotte, 45+3' Pascal Gross (AU), 69' Danilo, 90+1' Morgan Gibbs White (R)

Chelsea - Brentford 0-2 37' Cesar Azpilicueta (AU), 78' Bryan Mbeumo

West Ham - Liverpool 1-2 12' Lucas Paquetà, 18' Cody Gakpo, 67' Joel Matip

Manchester City - Arsenal 4-1 7' Kevin De Bruyne, 45+1' John Stones, 54' Kevin De Bruyne, 86' Rob Holding, 90+5' Erling Haaland

Southampton - AFC Bournemouth 0-1 50' Marcus Tavernier

Everton - Newcastle 1-4 28' Callum Wilson, 72' Joelinton, 75' Callum Wilson, 80' Dwight McNeil, 81' Jacob Murphy

Tottenham - Manchester United 2-2 7' Jadon Sancho, 44' Marcus Rashford, 56' Pedro Porro, 79' Son Heung-min

Classifica Premier League giornata 33

Arsenal 75, Manchester City 73**, Newcastle 62*, Manchester United 60**, Tottenham 54, Aston Villa 54, Liverpool 53*, Brighton & Hove Albion 49***, Brentford 47, Fulham 45*, Chelsea 39*, Crystal Palace 37, Wolverhampton 37, AFC Bournemouth 36, West Ham 34*, Leeds 30, Nottingham Forest 30, Leicester City 29, Everton 28, Southampton 24

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

