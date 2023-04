Manchester City-Bayern Monaco 3-0, i Citizens demoliscono i bavaresi

Manchester (Inghilterra), 11 aprile 2023 - Il Manchester City ha demolito un irriconoscibile Bayern Monaco, nell'andata dei quarti di finale di Uefa Champions League. I Citizens hanno dominato all'Etihad Stadium, abbattendo la corazzata bavarese con un netto 3-0. I gol di Rodri al 27', Bernardo Silva al 71' e Erling Haaland al 76' hanno indirizzato la qualificazione alle semifinali sulla strada di Manchester. Al ritorno sarà durissima per gli uomini di Thomas Tuchel, che all'Allianz Arena dovranno cercare una rimonta che appare quasi impossibile contro questo City, apparso in forma smagliante e decisamente superiore ai tedeschi.

Le formazioni titolari

Pep Guardiola schiera i suoi migliori undici con il 3-2-4-1. Ederson difende la porta, coadiuvato dal trio Akanji, Ruben Dias e Aké. A centrocampo Stones e Rodri agiscono in mediana, mentre Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan e Grealish sono i prescelti per supportare l'unica punta, Erling Haaland. Dall'altra parte, Thomas Tuchel sceglie il 4-1-4-1. Tra i pali c'è Sommer, difeso da Pavard e Alphonso Davies sulle fasce e Upamecano e De Ligt come centrali. Kimmich è il mediano, poco più indietro rispetto a Sané, Goretzka, Musiala e Coman. Gnabry occupa il ruolo di terminale offensivo come falso nueve.

Primo tempo

L'avvio di partita è piuttosto bloccato. Il Manchester City tende a mantenere il possesso del pallone, mentre il Bayern Monaco chiude bene tutti i varchi e resta solido e compatto nella propria metà campo. Haaland prova a ritagliarsi uno spazio, molto defilato sulla sinistra, e scocca un sinistro che si spegne molto lontano dalla porta bavarese al quinto minuto. I tedeschi tentano una timida avanzata all'11', quando Alphonso Davies calcia di sinistro dalla distanza e conclude molto largo.

Il primo, vero, brivido arriva su una situazione teoricamente non pericolosa: Sommer riceve un retropassaggio vicino alla propria linea di porta e viene attaccato in pressing da Haaland, che riesce a toccare il pallone ma non ad indirizzarlo in rete. Tutte le azioni dei Citizens si chiudono con l'intervento del norvegese, che conclude nuovamente al 21' dopo una buona manovra in uscita dal pressing portato dal Bayern; il suo tiro dai sedici metri è strozzato e troppo centrale, facile preda del portiere ospite. Il risultato si sblocca al minuto 27: il City capitalizza la mole di gioco e possesso palla, grazie ad una perla di Rodri.

Il centrocampista spagnolo evita un avversario, si porta il pallone sul mancino e, da oltre venti metri, scocca una conclusione stupenda che si spegne sotto l'incrocio dei pali. Niente da fare per Sommer, che è costretto a prendere dal sacco il pallone che vale il meritato 1-0. Il Bayern Monaco alza i giri del motore, ma sono ancora i padroni di casa ad andare vicinissimi al gol. Al minuto 33, infatti, Sommer smanaccia in qualche modo un cross ben calibrato in area di rigore, e serve involontariamente Gundogan; il centrocampista tedesco calcia a botta sicura e trova un riflesso pazzesco del portiere, che da terra allarga il gambone e salva deviando in calcio d'angolo. I bavaresi si fanno vedere con Sané, che nel secondo minuto di recupero cerca il jolly dalla distanza senza trovare lo specchio di Ederson.

Secondo tempo

Il Bayern Monaco torna in campo con un'attitudine completamente differente rispetto a quella conservativa e poco incisiva vista nel primo tempo. Al 46' Sané obbliga ad un intervento scomodo Ederson, che si salva in qualche modo. Due minuti dopo è ancora il tedesco a concludere con il mancino, stavolta in diagonale verso il secondo palo; l'estremo difensore del Manchester City stavolta si allunga ed evita ancora il peggio. I bavaresi si complicano nuovamente la vita da soli: Upamecano fa un pasticcio con Sommer, gli attaccanti di casa si avventano sul pallone e non riescono a concretizzare; Pavard sarebbe in controllo della sfera, ma effettua un retropassaggio folle, che mette in difficoltà il proprio portiere che rinvia male e serve Haaland, murato dalla difesa sul più bello.

L'uomo più attivo dei bavaresi è sempre Sané, che ci riprova dalla lunga distanza e viene ancora fermato da Ederson. Il match è apertissimo con ribaltamenti di fronte continui. Aké si ritrova in area e calcia forte sul primo palo: Sommer gli nega la gioia del gol e fa lo stesso con Ruben Dias poco dopo, autore di una girata dal cuore dell'area. Il Bayern Monaco decide di boicottarsi da solo e Upamecano compie una follia, perdendo palla sulla trequarti al 71': Haaland entra in area, si traveste da uomo assist e scodella sul secondo palo per Bernardo Silva, che incorna di testa e realizza il 2-0 non certo con la specialità della casa.

I Citizens sentono l'odore del sangue, continuano ad attaccare e sferrano il colpo, forse decisivo in ottica qualificazione, al minuto 76. Stones effettua una sponda aerea sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sul secondo palo a ricevere c'è Haaland, che lascia la sua firma sul tabellino. 3-0 e Bayern Monaco completamente alle corde. Sommer deve ancora darsi da fare per scongiurare un'imbarcata, con i suoi che difendono a maglie molto larghe e i padroni di casa che sfondano un po' da tutte le parti. Julian Alvarez prova ad aggiungersi alla festa con un bolide da lontanissimo che sibila accanto al palo alla destra del portiere ospite. L'estremo difensore dei bavaresi compie un altro miracolo su Rodri, che va vicinissimo alla doppietta, stavolta con un colpo di testa; il volo di Sommer, che devìa con la punta delle dita, evita il quarto gol degli uomini di Pep Guardiola, in totale controllo della situazione.

Il tabellino del match

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne (68' Julian Alvarez), Gündogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola. Bayern Monaco (4-1-4-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies (80' Cancelo); Kimmich; Sané, Goretzka, Musiala (69' Mané), Coman; Gnabry (80' Mueller). Allenatore: Thomas Tuchel. Marcatori: 27' Rodri, 71' Bernardo Silva, 76' Haaland Arbitro: Gil Manzano. Note - Ammoniti: Bernardo Silva, Davies, Pavard Leggi anche: Champions, Milan-Napoli probabili formazioni e tv