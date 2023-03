Malta-Italia, Mancini: "Bene i tre punti ma dovevamo fare di più. Retegui? Fondamentale"

Mancini (ANSA)

Malta, 26 marzo 2023 – L’Italia vince ma ancora non convince appieno. Reduci dal ko per 2-1 contro l’Inghilterra, gli azzurri hanno infatti rialzato la testa battendo 2-0 Malta nel secondo incontro delle qualificazioni ai prossimi Europei, ma lo hanno fatto ancora senza mostrare un gioco pienamente convincente e frizzante. Dopo un avvio di marca maltese, l’Italia ha reagito sbloccando la situazione grazie al secondo gol consecutivo di Mateo Retegui, bravo a insaccare di testa sugli sviluppi di un corner. Dodici minuti più tardi è poi arrivato anche il raddoppio, siglato da Matteo Pessina su cross di Palmieri. Trovato il 2-0, gli azzurri hanno provato a giocare sul velluto ma non sono riusciti a chiudere i conti e nella ripresa, quando i ritmi sono calati, hanno rischiato qualcosa di troppo in un paio di situazioni.



Apparso più volte cupo nel corso del match, il CT azzurro Roberto Mancini – a fine partita, ai microfoni di Rai Uno – ha visto il bicchiere della serata pieno solo a metà: “Queste sono partite in cui hai tutto da perdere. Diventano partite brutte e non piacevoli. Abbiamo fatto cose buone e altre meno. La cosa importante era vincere. L’abbiamo sbloccata nel primo tempo e forse avremmo potuto fare qualche gol in più in quel frangente. Sono partite che diventano un po’ strane, nelle quali è difficile giocare. Non ci sono spazi e bisogna prenderle al massimo per cercare di vincere. Potevamo sicuramente fare meglio. Quando vai in vantaggio, hai la possibilità di giocare più tranquillo e di conseguenza devi fare meglio”. La nota più lieta della serata azzurra, al di là tre punti ottenuti con la vittoria, è senza dubbio l’ottima prestazione di Mateo Retegui, al secondo gol di fila in azzurro dopo quello mandato a bersaglio pochi giorni fa contro l’Inghilterra: “Ha sbloccato la partita ed è stato fondamentale. Come ho già detto pochi giorni fa, ha bisogno di tempo. Deve ancora conoscere bene il calcio italiano”.

Le parole di Pessina e Scalvini

Più che positiva anche la prestazione di Matteo Pessina, autore del raddoppio grazie a una deviazione sul cross di Emerson Palmieri: “Al fatto di essere il primo giocatore del Monza a segnare in nazionale non avevo ancora pensato. A parte il gol, comunque sono molto contento per la vittoria. Come si è visto anche oggi, queste partite non sono mai facili. Il campo era difficile. L’importante era vincere e mettere questo primo mattoncino. Per me essere qui e poter aiutare la squadra con i gol è un onore, una soddisfazione ancora più grande. Sicuramente avremmo potuto fare meglio, ma è anche vero che il tempo per lavorare è poco. Abbiamo giocato anche giovedì e non siamo riusciti ad allenarci molto. Ripartire con giocatori che nei club giocano con moduli diversi è difficile. Noi ci proviamo sempre e diamo il massimo. Abbiamo fatto anche tante cose buone: abbiamo corso molto, messo la partita sul binario giusto e poi controllato”. Abbastanza soddisfatto, infine, anche Giorgio Scalvini: “Vincere è sempre una bella cosa. Farlo senza subire gol, per chi come me fa il difensore, è una bella cosa. Ci sono tanti aspetti su cui dobbiamo migliorare, ma il percorso è appena iniziato e dobbiamo lavorare. Sapevamo che Malta era una squadra tosta e da non sottovalutare. Siamo riusciti a portare i tre punti a casa ma se avessimo segnato di più saremmo stati certamente più contenti”.