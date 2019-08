Milano, 9 agosto 2019 - E' Lukaku mania a Milano. Il mondo nerazzurro ha accolto con grande calore l'arrivo del centravanti belga, ovvero la prima richiesta di Antonio Conte per il mercato dell'Inter. Sostenute le visite mediche e firmato il contratto, l'attaccante ormai ex Manchester United ha pronunciato le prime parole da giocatore nerazzurro.

CONTE NUMERO UNO - Senza dubbio la presenza a Milano di Antonio Conte ha pesato molto sulla scelta di Lukaku, tra i due esiste una stima profonda e che dura da tempo. Conte ha cercato Lukaku nelle ultime tre sessioni di mercato, ora ci è riuscito. Le parole dell'attaccante: "Per me è il miglio manager al mondo - ha affermato Lukaku su Conte - Credo possa migliorarci come giocatori e il suo palmares parla per lui. Ci tengo anche a ringraziare il presidente Zhang e Beppe Marotta per la fiducia che hanno avuto in me. Sono contento che mi abbiano portato qui, in un club che per me è bellissimo". Per Lukaku dunque una nuova stimolante sfida, forse tutto quello che cercava: "Sono qui per il progetto - ha proseguito la punta - Posso aiutare i compagni e la squadra a costruire qualcosa di importante per il futuro. Avevo bisogno di questa avventura e ci metterò tutta la mia passione. Qui c'è tutto per fare bene, l'Inter is not for everyone". Poi il numero di maglia, un altro chiaro messaggio a Icardi. Per Lukaku la casacca numero nove.

PARATICI SU ICARDI - Ma la situazione dell'argentino è ancora un caso spinoso in casa nerazzurra. La Juve, sconfitta da Marotta su Lukaku, ha ancora nella testa Icardi, e Paratici sarebbe al lavoro per il grande colpo di fine mercato. Il problema ora di casa Juve è l'abbondanza. Mandzukic non è andato allo United, Higuain non è ancora andato alla Roma e pure Dybala è rimasto. Serve sfoltire e proprio per questo motivo non si può chiudere definitivamente la pista dello scambio Icardi-Dybala. La situazione resta comunque ingarbugliata, la Juve non vuole pagare Icardi una cifra onerosa ed è dubbiosa sulla cessione di Dybala ai rivali, ma probabilmente sarebbe l'unica chance per poter prelevare Maurito dai nerazzurri. Paratici probabilmente un colpo offensivo lo farà, soprattutto se Mandzukic dovesse andare al Dortmund e Higuain alla Roma.