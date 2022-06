Lazio, Luis Alberto vuole la Spagna ma non ci sono ancora offerte

Roma, 8 giugno 2022- Il futuro di Luis Alberto è sempre più in bilico. Dopo gli anni trascorsi alla Lazio il giocatore ha voglia di cominciare una nuova avventura, possibilmente lontano dall'Italia dove però continua ad avere estimatori. I biancocelesti hanno già messo in preventivo la sua possibile cessione, considerano soprattutto la grande voglia dello spagnolo di tornare in patria, anche se al momento sulla scrivania di Lotito non ci sono ancora offerte concrete.

Luis Alberto verso la Spagna

Non è mai stato un mistero il fatto che Luis Alberto sogni da tempo di approdare in Liga. Da sei anni veste la maglia della Lazio ma il suo più grande desiderio è quello di giocare in Spagna ancora nel pieno delle forze e non negli ultimi anni della sua carriera. In più il rapporto con Sarri non è mai stato idilliaco e per questo motivo le prossime settimane potrebbero essere decisive per la sua cessione. I biancocelesti non cercheranno più di trattenerlo, dato che lo spagnolo gioca a carte scoperte e ha manifestato già da mesi la volontà di andare via alla fine della stagione. Non sarà una cessione facile, soprattutto perché bisognerà trovare un sostituto all'altezza e nel prossimo mercato la Lazio dovrà rimpiazzare quasi mezza squadra.

Le richieste di Lotito

La certezza è che dall'addio di Luis Alberto finiranno molti soldi nelle casse biancocelesti. Claudio Lotito ha fissato il cartellino del giocatore attorno ai 50 milioni di euro, una cifra molto alta per questo tipo di giocatore, anche se la richiesta iniziale si aggirava attorno ai 30 milioni. L'unica squadra interessata allo spagnolo al momento è il Siviglia, una meta graditissima e soprattutto uno dei pochi club che potrebbe investire su di lui. I rojiblancos contano di mettere da parte un gruzzolo con le cessioni da poter reinvestire sul mercato, ma al momento alla Lazio non è stata recapitata ancora nessuna offerta ufficiale e di sicuro verrà chiesto a Lotito uno sconto per agevolare l'affare.

