Roma, 30 maggio 2021 - L'addio di Inzaghi è stato ormai metabolizzato dall'ambiente Lazio, ma Luis Alberto ci ha tenuto a salutare il proprio allenatore. Una cosa non banale visto che parte della tifoseria non ha preso di buon grado la decisione dell'ex allenatore di non rinnovare il contratto e accettare l'offerta dell'Inter quando ormai sembrava aver accettato l'idea di rimanere ancora a Roma.

Il post di Luis Alberto

Luis Alberto ha quindi postato sui propri social un aggiornamento con una dedica a Simone Inzaghi, uno degli allenatori più importanti della sua carriera. Inzaghi gli ha dato una dimensione importante trasformandolo da fantasista a centrocampista, ruolo in cui è riuscito a diventare uno dei migliori assist man della Serie A. "Non trovo abbastanza parole per ringraziarti per questi anni insieme. Per me è stato un onore lavorare con te, se oggi sono il calciatore che sono è in gran parte grazie ai tuoi consigli e la tua fiducia. Ti auguro il meglio nella tua nuova avventura perché te lo meriti, mister, amico, padre" il suo post molto sentito dedicato a Inzaghi. Inevitabile che fosse lui quello a sbilanciarsi di più di tutta la rosa, visto il rapporto paterno che si è instaurato in questi anni

La questione allenatore in sospeso

La situazione in panchina al momento non ha grossi aggiornamenti. Rimangono dubbi sulla posizione di André Villas Boas, che ha cancellato il proprio volo per Roma dove avrebbe dovuto discutere con la dirigenza il suo contratto. Maurizio Sarri continua a essere la soluzione più gradita, ma viste le difficoltà nel contrattare con lui, rimangono aperte tante piste su nomi uscite in queste settimane. Mazzarri, Gotti, Mihajlovic principalmente, ma tutti con alcune difficoltà.

SIMONE GAMBERINI