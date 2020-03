Roma, 5 marzo 2020 - Lucas Leiva è ai box per un fastidio al ginocchio. Il centrocampista brasiliano non si è allenato con il resto dei compagni questa mattina per svolgere degli accertamenti al ginocchio destro. Il giocatore si è recato alla clinica Paideia per svolgere degli esami strumentali, ma Inzaghi sembra poter stare tranquillo in vista del prossimo fine settimana. Il 15 marzo, alla ripresa del campionato per la squadra di Lotito contro l'Atalanta, il 33enne sarà regolarmente in campo a dirigere la manovra biancoceleste.



A Formello il tecnico della Lazio ha diretto la seduta d'allenamento privo di numerosi elementi della rosa. La pausa di questo weekend ha permesso a Simone Inzaghi di concentrarsi sul recupero di alcuni calciatori che ultimamente sono rimasti acciaccati e necessitavano di un po' di riposo. Gli assenti questa mattina erano Proto, Luiz Felipe, Acerbi, Jony, Luis Alberto, Lulic, Lukaku, Marusic e il già citato Lucas Leiva. Tutti quanti torneranno regolarmente a disposizione del mister la prossima settimana, così da preparare al meglio la trasferta di Bergamo contro gli orobici di Gian Piero Gasperini. L'unico a non esserci sarà Senad Lulic, che sta svolgendo la riabilitazione in seguito all'operazione alla caviglia e avrà bisogno di più tempo prima di calcare nuovamente il terreno di gioco.



Tra i recuperi più importanti ci sono ovviamente quelli di Marusic, che rientrerà dopo un affaticamento al flessore, Luis Alberto che aveva accusato un fastidio all'inguine e Acerbi, k.o. per una lesione al polpaccio. La Lazio ha inoltre programmato una partita interna contro la squadra Primavera sabato mattina, così da mantenere la squadra sull'attenti in questo turno di pausa che attende i biancocelesti. Dopodichè, Inzaghi ha già deciso di concedere due giorni liberi ai propri ragazzi.

