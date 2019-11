Mosca, 6 novembre 2019 - Qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo centrata all'ultimo respiro per la Juventus, che in quel di Mosca si impone 2-1 con la Lokomotiv. Decisivo Douglas Costa, al primo gol stagionale: fantastica la serpentina al 93' del brasiliano che, servito da Higuain, regala ai suoi un successo pesantissimo. Di Ramsey e Miranchuck le altre reti nella frazione d'apertura.

LA CRONACA

Maurizio Sarri sceglie Rugani al posto dell'infortunato de Ligt, mentre Danilo agisce a destra. Khedira e Rabiot a centrocampo, Ramsey sulla trequarti e Higuain in avanti sono le altre novità rispetto alla sfida con con il Torino. Pronti via e la partita è in discesa per la Juve, che si ritrova in vantaggio per un clamoroso errore di Guillherme, che la combina grossa sulla punizione apparentemente innocua di Ronaldo. Il portiere prima blocca il pallone, poi se lo lascia sfuggire e per Ramsey è un gioco da ragazzi firmare lo 0-1. La reazione della Lokomotiv non si fa attendere: Joao Mario al 6' spaventa Szczesny con un tiro di poco alto.

E' l'antipasto del pareggio moscovita che arriva all'11', quando Miranchuck ribadisce in rete il proprio colpo di testa terminato su palo. La difesa ospite concede troppo agli avversari e al 21' rischia nuovamente di capitolare, sempre a causa dello scatenato Miranchuck, che di testa spedisce la sfera di un niente sopra la traversa. Il tema del match è chiaro: la Vecchia Signora gestisce il possesso, mentre i padroni di casa si affidano a ripartenze rapide. Con il passare dei minuti sale di colpi la truppa di Sarri, che nel giro di pochi secondi si rende pericolosa due volte con Higuain. Guillherme però è attento, specie nel primo caso, quando in uscita dice di no all'argentino. In chiusura di frazione ci prova anche Ronaldo, ma la mira è sballata, e così le due squadre vanno a riposo sull'1-1.

Come il primo tempo, anche il secondo si apre con un calcio di punizione di CR7, ma stavolta Guillherme non si fa sorprendere. Il duello fra i due si ripropone al 55', con il portoghese che costringe il portiere della Lokomotiv a un gran intervento. Il ritmo della gara si appiattisce e così Sarri decide di inserire Douglas Costa. La ghiotta occasione però capita ai russi, che al 77' sfiorano il vantaggio con Joao Mario, la cui conclusione - con Szczesny fuori dai pali - viene salvata miracolosamente sulla linea da Bonucci. Sarri si gioca anche la carta Dybala (out Ronaldo) e l'argentino ci mette poco per farsi vedere dalle parti di Guillherme. Ma la differenza la fa Douglas Costa. Proprio quando il match sembra destinato all'1-1, l'ex Bayern Monaco si trasforma in Alberto Tomba, saltando quattro avversari. Perfetto poi l'assist di Higuain, che smarca il brasiliano davanti a Guillherme, battuto da un tocco dolce dell'11, che vale il pass per gli ottavi di Champions.