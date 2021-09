Liverpool (Inghilterra), 15 settembre 2021 - L'assenza di Zlatan Ibrahimovic condiziona l'esordio in Champions League del Milan, atteso alle 21 (segui la diretta live sotto) ad Anfield Road dal Liverpool. Il ritorno in Champions del Diavolo sarà senza l'attaccante svedese, bloccato da un problema al tendine d'Achille.

Villareal-Atalanta 2-2: pareggio ok per la Dea

Dopo la strepitosa partenza in Serie A, la squadra di Stefano Pioli cerca un'impresa su uno dei campi più difficili d'Europa. Il Milan è stato inserito nel gruppo B, il più difficile di questa edizione della Champions. Presenti anche Atletico Madrid e Porto che si sfideranno al Wanda Metropolitano. L'ultimo incrocio fra Milan e Liverpool in Champions è datato 23 maggio 2007, giorno della finale vinta (2-1) dai rossoneri grazie alla doppietta di Filippo Inzaghi.



Malmoe-Juventus 0-3: Allegri sorride

Milan con la difesa titolare: torna Kjaer nel mezzo insieme a Tomori. Tonali non al top, ma proverà a stringere i denti. Nel ruolo di centravanti confermato Rebic (Giroud pronto nella ripresa), dietro a cui agiranno Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Klopp con la formazione tipo. Il tridente è quello tutto tecnica e velocità: Salah, Jota e Mané.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Jota, Origi Allenatore: Klopp.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Marciniak (Polonia).

Our 11 Devils for the big #UCL return 📜😈

I nostri 11 per il grande ritorno in @ChampionsLeague 📜😈#LiverpoolMilan #SempreMilan

@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/b2VR8jXU6o