Bologna, 14 settembre 2021- Il grande ritorno in Champions League è finalmente alle porte: il Milan esordirà in Europa affrontando il Liverpool, avversario di molte battaglie nelle notti magiche della Coppa dei Campioni. Stefano Pioli potrà contare su una squadra giovane, con poca esperienza in campo internazionale ma con tanta voglia di cominciare questo cammino con il piede giusto.

Champions League, mercoledì da leoni: tutte le formazioni, orari e dove vederle in tv

Le probabili formazioni

I padroni di casa del Liverpool dovranno fare a meno di Eliott, vittima di un brutto infortunio alla caviglia nell'ultima partita di campionato contro il Leeds. Per il resto sarà la classica formazione di Klopp: Alisson tra i pali, Matip e Van Dijk al centro della difesa con Robertson e Alexander-Arnold a creare scompiglio sulle fasce, Keita, Henderson e Fabinho in mezzo al campo e in avanti il tridente letale composto da Salah, Mane e Firmino, gli uomini più pericolosi a disposizione dell'allenatore tedesco.



Anche per Pioli non dovrebbero esserci particolari problemi riguardo la formazione da schierare, a parte per l'infortunio di Zlatan Ibrahimovic dell'ultimo secondo. Il Milan infatti andrà verso la riconferma di quanto visto nelle prime partite di campionato con Maignan in porta, aiutato dalla linea a quattro composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo esordio assoluto in Champions League per Tonali, aiutato da Bakayoko, mentre più avanti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao agiranno alle spalle della prima punta Giroud, uno dei decani della competizione europea più prestigiosa di tutte.



Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexandre-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Keita, Henderson, Fabinho, Salah, Firmino, Manè



Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Giroud



Dove vederla

Il calcio di inizio di Liverpool-Milan è fissato per domani alle ore 21:00. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport, oppure in streaming grazie al servizio offerto da SkyGo, disponibile per tutti gli abbonati.

Segui la partita in diretta





Leggi anche - Villarreal-Atalanta, le probabili formazioni