Lione, 25 febbraio 2020 – Giornata importante per la Juventus a Lione nell’andata degli ottavi di Champions League. La coppa dalle grandi orecchie è l’ossessione da sempre del club bianconero e da domani si inizia a fare sul serio con la fase a eliminazione diretta. Per Sarri dubbio a centrocampo con Pjanic in non perfette condizioni. Non ci sono al momento limitazioni per via dell'emergenza coronavirus in Italia. Mentre il governo francese emette ordinanze per rispedire da scuola a casa, in quarantena, tutti i bambini o i ragazzi che negli ultimi 14 giorni sono soltanto passati da città della Lombardia o del Veneto, nulla è in programma domani per il previsto arrivo a Lione degli oltre 2mila tifosi bianconeri.

Vediamo probabili formazioni e orari tv.

Diretta tv

Si gioca domani, mercoledì 26 febbraio, a Lione con calcio d’inizio alle ore 21, con diretta a pagamento su Sky Sport Uno, canale 201, e Sky Sport, canale 252, in streaming sui dispositivi Sky Go.

Probabili formazioni

Sarri dovrebbe affidarsi al 4-3-3 confermando la posizione avanzata di Cuadrado con Danilo terzino destro. A completare la difesa De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. In mediana c’è il dubbio Miralem Pjanic, che ha recuperato da un problema muscolare ma potrebbe essere preservato: ad oggi la linea di centrocampisti dovrebbe vedere in campo Bentancur, Ramsey e Rabiot. Nessun particolare dubbio in avanti, Cuadrado agirà alto a destra assieme a Dybala e Ronaldo nel tridente offensivo. Nel Lione 3-4-1-2 con Denayer, Marcelo e Marcal dietro, centrocampo con Dubois, Tousart, Aouar e Cornet. In avanti Terrier trequarti alle spalle di Ekambi e Traore.



Lione (3-4-1-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Terrier, Ekambi, B.Traore. All. Rudi Garcia

Juventus (4-3-3): Scszesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Rabiot; Cuadrado, Ronaldo, Dybala. All. Sarri.