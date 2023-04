Da Rosella Sensi a Lina Souloukou, quando le donne comandano nel calcio

Roma, 19 aprile 2023 – Guidare i club di calcio, anche ad altissimo livello, non è prerogativa esclusiva degli uomini: e a dimostrarlo è in Italia soprattutto la Roma, da Rosella Sensi a Lina Souloukou.

La dirigenza americana della Roma infatti dopo la separazione con l’ex CEO Pietro Berardi non ha perso tempo e ha nominato come nuovo Chief Executive Officer & General Manager Lina Souloukou. La Souloukou vanta oltre 15 anni di esperienza nel mondo del calcio e ha un curriculum di tutto rispetto: membro della Corte arbitrale per il calcio della Federcalcio greca, membro dell’Executive Board dell’Eca (associazione club europei), dal 2018 al 2022 è stata Ceo dell’Olympiakos, ha fatto parte del Dipartimento per il controllo antidoping ai giochi olimpici di Atene 2004 e ha inoltre conseguito un Master in Diritto e Management dello Sport all’Università Politecnica di Madrid. La nuova dirigente giallorossa è l’ultima di una lunga lista, proprio a Roma ricordiamo Rosella Sensi, presidente del Club dal 2008 al 2011 ha calcato le orme del padre e sfiorato nel 2010 il quarto storico scudetto sconfitta solo, ironia della sorte, dall’Inter di José Mourinho. La capitale ha visto la prima presidente donna della storia della serie A, Flora Viola moglie dello storico presidente Dino Viola.

Anche Barbara Berlusconi nell’aprile del 2011 è entrata a far parte del Cda del Milan e nel 2013 ne è diventata vicepresidente, dopo la cessione del club a Yonghong Li è rimasta in società come presidente della Onlus Fondazione Milan. Se l’Udinese ha uno stadio di proprietà molto del merito va a Magda Pozzo, figlia del patron ricopre il ruolo di Strateging Marketing Director e ha gestito in prima persona la trattativa per lo stadio. L’ amministratrice delegata dell’Empoli, Rebecca Corsi, è la prima consigliera di Lega in Serie A dai tempi di Rosella Sensi. Francesca Menarini è stata alla guida del Bologna dal 2008 al 2010 ottenendo due salvezze di fila.

Nelle categorie minori ricordiamo Deborah Caldora presidentessa del Pescara tra il 2009 e il 2010, Paola Cavicchi a Latina dal 2012 al 2014 e soprattutto Valentina Maio capace di portare il Lanciano in Serie B.

All’estero è abitudine ben consolidata e sono tante le donne che ricoprono o han ricoperto incarichi prestigiosi. Tra queste ricordiamo Amanda Steveley che ha aiutato gli sceicchi nella trattativa per l’acquisto del Newcastle ottenendo il 10% delle azioni del club. Marina Granovskaia storica amministratrice delegata del Chelsea targato Abramovič. E ancora Karren Brady ex dirigente del Birmingham ora vicepresidente del West Ham. Souloukou è l’ultima dimostrazione che la competenza non ha genere.