Ligue 1, seconda sconfitta consecutiva per il Psg. Ok il Lens, pari per il Marsiglia

Il Paris Saint Germain ha raccolto la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Non è stato un rientro dalla pausa nazionali felice per i parigini, che hanno perso contro il Lione e, ora, sono a +6 rispetto al Lens e al Marsiglia, che hanno recuperato diverse lunghezze di svantaggio nelle ultime due giornate. Al termine del 29^ turno, la lotta per la zona Uefa Champions League resta viva, con tre squadre coinvolte.

L'esito della 29^ giornata di Ligue 1

Il Paris Saint Germain sembra essere in flessione. I parigini sono caduti in casa, al Parco dei Principi, nel turno della 29^ giornata di Ligue 1. Il Lione ha espugato il fortino della capitale francese grazie alla rete di Bradley Barcola, che ha fissato il risultato finale sullo 0-1. Un k.o per il momento ancora indolore, poiché le rivali distano ancora sei punti in classifica: un gap tutto sommato rassicurante, per un club ricco di talenti come il Psg. Il Lens ha raggiunto l'Olympique Marsiglia al secondo posto, a quota 60 punti. La vittoria in trasferta contro il Rennes, propiziata dal gol di Lois Openda, è stata utile per agganciare l'OM, che ha invece pareggiato tra le mura amiche contro il Montpellier. Il gol di Arnaud Nordin e il rigore di Matteo Guendouzi hanno deciso la sfida del Velodrome. Poco staccato, a soli tre punti di gap, c'è il Monaco, che crede ancora nella possibilità di qualificarsi alla prossima Uefa Champions League. I monegaschi hanno steso il Racing Strasburgo in un 4-3 pirotecnico. Ad aprire le marcature ci ha pensato Vanderson, seguito da Lebo Mothiba, Guillermo Maripan (autore però di un autogol), Ben Seghir, Edan Diop, Youssouf Fofana e, nel finale al minuto 93, Habib Diallo. Nelle altre sfide di giornata, l'Auxerre ha sconfitto di corto muso il Troyes grazie al gol di Niang; il Lille ha messo k.o il Lorient per 3-1; l'Ajaccio è caduto in casa del Clermont; il Nantes è stato schiacciato dal Reims per 3-0; il Brest si è imposto sul Tolosa.

Risultati Ligue 1 giornata 29

Olympique Marsiglia - Montpellier 1-1 12' Arnaud Nordin, 44' Matteo Guendouzi (R)

Auxerre - Troyes 1-0 73' M'Baye Niang

Rennes - Lens 0-1 31' Lois Openda

Lille - Lorient 3-1 13' Remy Cabella, 77' Ibrahima Koné, 89', 90+1' Edon Zhegrova

Clermont - Ajaccio 2-1 25' Mounaim El Idrissy, 60' (R), 90+3' (R) Grejohn Kyei

Angers - Nizza 1-1 4' Terem Moffi, 15' Ibrahima Niane

Nantes - Reims 0-3 38', 39' Alexis Flips, 58' Marshall Munetsi

Brest - Tolosa 3-1 10' Thijs Dallinga, 33' Steve Mounié, 63' Jeremy Le Douaron, 84' Mahdi Camara

Monaco - Racing Strasburgo 4-3 19' Vanderson, 32' Lebo Mothiba, 41' Guillermo Maripan (AU), 54' Eliesse Ben Seghir, 58' Edan Diop, 65' Youssouf Fofana, 90+3' Habib Diallo

Paris Saint Germain - Lione 0-1 56' Bradley Barcola

Classifica Ligue 1 giornata 29

Paris Saint Germain 66, Lens 60, Olympique Marsiglia 60, Monaco 57, Lille 52, Rennes 50, Reims 46, Nizza 45, Lione 44, Lorient 44, Montpellier 37, Clermont 37, Tolosa 35, Nantes 30, Brest 27, Racing Strasburgo 26, Auxerre 26, Troyes 21, Ajaccio 21, Angers 11 Leggi anche: Inter, è crisi nera: k.o con la Fiorentina