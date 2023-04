Liga spagnola, Barcellona e Real Madrid ko. Ok l'Atletico

Roma, 28 aprile 2023 - Il turno infrasettimanale di Liga spagnola ha messo sotto ai riflettori un doppio k.o in vetta alla classifica. In questa 31^ giornata, sia il Barcellona capolista che il Real Madrid inseguitore hanno raccolto una sconfitta, che non modifica la situazione per la lotta al titolo di campione di Spagna. I blaugrana restano comodamente a +11 sui Blancos, che vedono sempre più improbabile una rimonta disperata in questo finale di stagione.

L'esito delle partite del fine settimana

Due sconfitte inaspettate, quelle raccolte da Barcellona e Real Madrid nel fine settimana della 31^ giornata di Liga spagnola. I blaugrana sono caduti in casa del Rayo Vallecano, che si è imposto per 2-1 grazie ai gol di Alvaro Garcia e Fran Garcia; a niente è servita la rete di Robert Lewandowski al minuto 83, che non è riuscito ad evitare il k.o dei suoi. I Blancos, nel frattempo, sono stati affondati dal Girona in un 4-2 che ha visto come assoluto protagonista Valentin Castellanos, autore di un fantastico poker che ha messo in ginocchio la squadra di Carlo Ancelotti. Le merengues hanno cercato di reagire con le reti di Vinicius Junior e Lucas Vazquez, risultate vane ai fini del punteggio conclusivo. Il distacco dalla squadra allenata da Xavi resta, in questo modo, di undici punti: un gap importante e quasi impossibile da colmare a questo punto dell'anno.

La sconfitta del Real Madrid, però, ha permesso all'Atletico di avvicinarsi al secondo posto. I colchoneros hanno sconfitto al Wanda Metropolitano il Maiorca, in un 3-1 firmato dalle reti di Nastasic, De Paul, Morata e Yannick Carrasco, che porta l'altra squadra della capitale a -2 dalla seconda piazza. Chi sta rischiando la qualificazione alla prossima Uefa Champions League è la Real Sociedad: in uno stato di forma altalenante, i baschi hanno pareggiato stavolta contro il Betis a Siviglia. Il Villarreal ora dista solamente cinque punti e il Sottomarino Giallo cercherà in ogni modo di rimontare per qualificarsi alla coppa europea più importante. La squadra allenata da Quique Setien ha battuto l'Espanyol con il risultato di 4-2 e i gol di Etienne Capoue (doppietta), Dani Parejo e Nicolas Jackson.

In fondo alla classifica, le ultime quattro hanno tutte perso. l'Elche, ormai spacciato, è caduto in casa del Celta Vigo, che si è imposto di corto muso grazie al gol di Joseph Aidoo. Come detto, l'Espanyol penultimo è crollato contro il Villarreal e resta a -4 dal quartultimo posto che varrebbe la salvezza, mentre il Getafe è finito al tappeto tra le mura amiche contro l'Almeria. Questi ultimi hanno prevalso per 2-1, in un match indirizzato dalla doppietta di Luis Suarez e dal gol di Borja Mayoral. Per ora è salvo il Cadice, che è terminato k.o in casa contro l'Osasuna, che ha vinto per 1-0 con il gol di Ruben Garcia Santos.

Restano a rischio, in ottica salvezza, anche Valencia e Valladolid, con quest'ultima che è solamente a +4 dal terzultimo posto in classifica e ha perso proprio contro il Valencia, che si è preso i tre punti in uno scontro diretto importantissimo. I marcatori di questa sfida sono stati Cyle Larin, Mouctar Diakhaby e Javier Guerra Moreno, che ha deciso il risultato finale con un gol fondamentale siglato durante il terzo minuto di recupero oltre il novantesimo.

Il prossimo turno di campionato

Archiviato il programma della 31^ giornata, giocata in infrasettimanale, la Liga spagnola riparte immediatamente in un calendario serratissimo. Già oggi comincia il 32^ turno, con il primo anticipo del venerdì che vedrà l'Osasuna ospitare la Real Sociedad alle ore 21, in un match importante per i baschi: la squadra allenata da Imanol Alguacil deve trovare necessariamente continuità in questo finale, se vorrà qualificarsi alla prossima Uefa Champions League, per difendersi dal recupero del Villarreal. Domani, sabato 29 aprile, sono in programma tre partite. Si comincia alle ore 16:15 con l'anticipo tra Elche e Rayo Vallecano, si prosegue alle 18:30 con la sfida tra Real Madrid e Almeria e si conclude alle ore 21 con Barcellona contro Betis. Le due contendenti al titolo giocheranno una dopo l'altra: i Blancos di Carlo Ancelotti dovranno necessariamente vincere, anche solo per tenere a distanza l'Atletico Madrid che insidia il secondo posto, mentre i blaugrana di Xavi sono forti di un vantaggio di ben 11 punti che potrà essere amministrato in queste battute conclusive della stagione. Domenica 30 aprile si disputeranno quattro match: alle ore 14 il Cadice aprirà le porte del proprio impianto al Valencia, che vuole tenersi distante dalla zona di galleggiamento per non essere invischiata nella lotta salvezza; il Villarreal giocherà alle 16:15 contro il Celta Vigo, per mantenere vive le speranze di qualificarsi alla prossima Uefa Champions League a scapito della Real Sociedad; l'Espanyol se la vedrà contro il Getafe; alle ore 21 chiude la giornata l'Atletico Madrid in casa del Valladolid. Lunedì primo maggio si disputeranno le ultime due sfide: Maiorca-Athletic Bilbao e Siviglia-Girona.

Risultati Liga spagnola giornata 31

Girona - Real Madrid 4-2 12', 24' Valentin Castellanos, 34' Vinicius Junior, 46', 62' Valentin Castellanos, 85' Lucas Vazquez

Cadice - Osasuna 0-1 62' Ruben Garcia Santos

Betis - Real Sociedad 0-0

Getafe - Almeria 1-2 7', 58' Luis Suarez, 71' Borja Mayoral

Atletico Madrid - Maiorca 3-1 20' Matija Nastasic, 45+2' Rodrigo De Paul, 47' Alvaro Morata, 77' Yannick Carrasco

Rayo Vallecano - Barcellona 2-1 19' Alvaro Garcia, 53' Fran Garcia, 83' Robert Lewandowski

Celta Vigo - Elche 1-0 90' Joseph Aidoo

Villarreal - Espanyol 4-2 45' Javi Puado, 53' Etienne Capoue, 63' Daniel Parejo, 73' Joselu, 80' Nicolas Jackson, 90+2' Etienne Capoue

Valencia - Valladolid 2-1 6' Cyle Larin, 60' Mouctar Diakhaby, 90+3' Javier Guerra Moreno

Athletic Bilbao - Siviglia 0-1 90+2' Lucas Ocampos (R)

Classifica Liga spagnola giornata 31

Barcellona 76, Real Madrid 65, Atletico Madrid 63, Real Sociedad 55, Villarreal 50, Betis 49, Athletic Bilbao 46, Osasuna 44, Rayo Vallecano 43, Girona 41, Siviglia 41, Maiorca 40, Celta Vigo 39, Valladolid 35, Almeria 33, Valencia 33, Cadice 32, Getafe 31, Espanyol 28, Elche 13

Leggi anche: Juve stanca di Allegri, ma ha le mani legate