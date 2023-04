Liga spagnola, il Real Madrid crolla con il Villarreal. Stasera in campo il Barça

Roma, 10 aprile 2023 – Il Barcellona attende, ormai, solamente la certezza aritmetica per festeggiare il titolo di campione di Spagna. Il fine settimana di Pasqua, infatti, ha regalato ai blaugrana la possibilità di volare a +15 dal Real Madrid, che è crollato al Santiago Bernabeu contro il Villarreal. Il Barça giocherà questa sera, nel posticipo del lunedì di Pasquetta, contro il Girona.

L'esito delle partite del fine settimana

Si è trattata di una domenica amara, quella di Pasqua, per il Real Madrid. I Blancos di Carlo Ancelotti sono caduti tra le mura amiche del Santiago Bernabeu sotto i colpi del Villarreal. Il Sottomarino Giallo si è imposto per 3-2, grazie ad una doppietta di Samuel Chukwueze e alla rete di José Luis Morales, che hanno piegato la resistenza dei Blancos, portata avanti dall'autorete di Pau Torres e dal gol di Vinicius Junior. Questa sconfitta delle merengues potrebbe aver messo definitivamente un punto alle ambizioni di rimonta nei confronti del Barcellona, che in questa 28^ giornata di Liga può volare a +15 in classifica. I blaugrana disputeranno il posticipo contro il Girona e cercheranno di smorzare una volta per tutte le velleità per il titolo dei rivali di sempre. Nelle altre partite di giornata, l'Atletico Madrid si è preso i tre punti in casa del Rayo Vallecano, grazie ai gol di Nahuel Molina e Mario Hermoso, che consolidano il terzo posto in classifica della squadra di Diego Simeone. Resta staccata a sei lunghezze la Real Sociedad, che ha battuto il Getafe con un comodo 2-0. Il Sivigilia ha sbattuto contro l'Elche per 2-2 nel primo anticipo di questo turno, il Bilbao ha sconfitto l'Espanyol in trasferta per 2-1 e Valladolid e Maiorca se le sono suonate, in un 3-3 che vede entrambe uscire con un punto da questo week-end.

Risultati Liga spagnola giornata 28

Siviglia - Celta Vigo 2-2 43' Youssef En Nesyri, 81' Marcos Acuna, 89' Miguel Rodriguez, 90+3' Gonçalo Paciencia Osasuna - Elche 2-1 44' Tete Morente, 71', 84' Abde Ezzalzouli Espanyol - Athletic Bilbao 1-2 22' Inaki Williams, 75' Nico Williams, 90' Sergi Darder Real Sociedad - Getafe 2-0 45+2' Mikel Oyarzabal, 60' Takefusa Kubo Real Madrid - Villarreal 2-3 16' Pau Torres (AU), 39' Samuel Chukwueze, 48' Vinicius Junior, 70' José Luis Morales, 80' Samuel Chukwueze Valladolid - Maiorca 3-3 33' Kike Perez, 53' Vedat Muriwi, 58' Manu Morlanes, 68' Selim Amallah, 86' Mochu, 90+4' Vedat Muriqi Betis - Cadice 0-2 53' Ruben Alcaraz (R), 59' Chris Ramos Almeria - Valencia 2-1 49' Gonzalo Melero, 58' Srdan Babic, 61' Samu Castillejo Rayo Vallecano - Atletico Madrid 1-2 22' Nahuel Molina, 24' Mario Hermoso, 85' Fran Garcia Barcellona - Girona oggi ore 21

Classifica Liga spagnola giornata 28

Barcellona 71*, Real Madrid 59, Atletico Madrid 57, Real Sociedad 51, Villarreal 47, Betis 45, Athletic Bilbao 40, Osasuna 38, Rayo Vallecano 37, Celta Vigo 36, Girona 34*, Maiorca 34, Siviglia 32, Cadice 31, Getafe 30, Almeria 30, Valladolid 29, Valencia 27, Espanyol 27, Elche 13 *una partita in meno Leggi anche: Torino-Roma 0-1, decide Dybala su rigore