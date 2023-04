Liga, goleade per Barcellona e Real. Blaugrana sempre a +12 sui blancos

Il Barcellona è ormai a un passo dalla conquista della Liga. Al termine della 27^ giornata di campionato, i blaugrana comandano la classifica con 12 punti di margine sul Real Madrid: un gap cospicuo e, ormai, difficilmente colmabile dalla compagine guidata da Carlo Ancelotti. Sembra solo questione di tempo e di aritmetica, prima che gli uomini di Xavi possano effettivamente festeggiare la vittoria del campionato.

L'esito della 27^ giornata di Liga

Il Barcellona non molla un centimetro e ha demolito l'Elche, durante la 27^ giornata di campionato. I blaugrana si sono imposti in trasferta grazie alla doppietta di Robert Lewandowski e ai gol di Ansu Fati e Ferran Torres, che hanno fissato il 4-0 finale. Il Real Madrid ha risposto anch'esso con una goleada: i blancos hanno schiacciato il Valladolid per 6-0, in un match a senso unico. Grande protagonista è stato Karim Benzema, autore di una tripletta, al quale hanno dato manforte Rodrygo, Marco Asensio e Lucas Vazquez. Una vittoria che, per quanto riguarda la classifica, serve solo a mantenere le 12 lunghezze di gap dal Barcellona e, soprattutto, le cinque sull'Atletico Madrid. I colchoneros hanno battuto il Betis Siviglia di "corto muso", per 1-0 con il gol di Angel Correa, e hanno staccato ancora di più la Real Sociedad nella corsa al terzo posto. La squadra basca, infatti, è stata fermata dal Villarreal, che all'Estadio de la Ceramica si è imposto per per 2-0, grazie al rigore di Dani Parejo e alla rete di Nicolas Jackson. Una vittoria, quella del Sottomarino Giallo, che accorcia le distanze nella serrata bagarre verso il quarto posto, l'ultimo valido per la qualificazione alla prossima Uefa Champions League. Nelle altre partite di giornata, il Girona ha battuto l'Espanyol per 2-1, mettendolo in una condizione di grande pericolo per la lotta salvezza. Delle ultime sei in classifica, solamente l'Almeria non ha perso, dopo aver strappato un punticino in casa del Celta Vigo. Giocherà solamente stasera il Valencia penultimo, che se la vedrà con il Rayo Vallecano.

Risultati Liga spagnola giornata 27

Maiorca - Osasuna 0-0

Girona - Espanyol 2-1 53' Arnau Martinez, Martin Braithwaite, 88' Cristhian Stuani (R)

Atheltic Bilbao - Getafe 0-0

Cadice - Siviglia 0-2 51' Lucas Ocampos, 74' Youssef En-Nesyri

Elche - Barcellona 0-4 20' Robert Lewandowski, 56' Ansu Fati, 66' Robert Lewandowski, 70' Ferran Torres

Celta Vigo - Almeria 2-2 7' Srdan Babic, 10' Haris Seferovic, 32' Arnau Puigmal Martinez, 42' Carles Perez

Real Madrid - Valladolid 6-0 22' Rodrygo, 29', 32', 36' Karim Benzema, 73' Marco Asensio, 90+1' Lucas Vazquez

Villarreal - Real Sociedad 2-0 77' Daniel Parejo (R), 81' Nicolas Jackson

Atletico Madrid - Betis 1-0 86' Angel Correa

Valencia - Rayo Vallecano oggi ore 21

Classifica Liga spagnola

Barcellona 71, Real Madrid 59, Atletico Madrid 54, Real Sociedad 48, Betis 45, Villarreal 44, Athletic Bilbao 37, Rayo Vallecano 36*, Osasuna 35, Celta Vigo 35, Girona 34, Maiorca 33, Siviglia 31, Getafe 30, Cadice 28, Valladolid 28, Espanyol 27, Almeria 27, Valencia 26*, Elche 13 *una partita in meno