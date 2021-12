Roma, 27 dicembre 2021 - Si sta avvicinando il momento del calciomercato e la Lazio rimane vigile su possibili evoluzioni: la sessione non dovrebbe offrire grosse scosse ma se si dovessero presentare le condizioni giuste è possibile che ci sia qualche avvicendamento in più rispetto al vice-Immobile, che rimane la priorità di questa sessione. In particolare non vanno sottovalutate le posizioni di alcuni giocatori in bilico come quella di Manuel Lazzari.

Lazzari in partenza?

La situazione che riguarda il terzino ex Spal non è delle più semplici: pur essendo un giocatore di grande livello, il feeling con Sarri non è dei migliori per via degli schemi di gioco dell'allenatore toscano. Il passaggio dalla difesa a tre di Inzaghi a quella a quattro non è mai stato completamente assorbito da Lazzari che nel ruolo di terzino destro ha più difficoltà rispetto a quanto non accadesse nella precedente gestione dove partiva diversi metri più avanti e con un difensore dietro di sé: per questo la dirigenza sta valutando se metterlo o meno sul mercato, considerando anche la sessione a cui si sta andando incontro dove non dovrebbe esserci troppa circolazione di denaro.

Su di lui il Bologna

Una squadra intenzionata a sondare il terreno per Lazzari è il Bologna: Mihajlovic da quando è passato al sistema con difesa a tre avrebbe bisogno di un giocatore di ruolo per la fascia destra e Lazzari sarebbe il profilo ideale. Difficile però capire se il giocatore vorrà andare in una squadra che non ha ambizioni europee dopo anni in cui ha giocato sia la Champions che l'Europa League. La Lazio in caso di cessione di Lazzari starebbe guardando a qualche profilo alternativo: piace Kurzawa, che pur essendo di piede opposto, sarebbe un cambio ideale vista la facilità di cambio di fascia di Marusic e Hysaj.

