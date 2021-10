Roma, 8 ottobre 2021 - La Lazio sfrutta la pausa nazionali per recuperare alcuni degli infortunati: i nomi più importanti ai box sono quelli di Ciro Immobile e Mattia Zaccagni, che spingono per poter essere presenti già nella gara contro l'Inter, prevista per sabato prossimo alle 18 al rientro dal break per le nazionali.

Le condizioni di Immobile

Ciro Immobile al momento è l'attaccante che preoccupa di più: le sue condizioni dopo l'infortunio muscolare accusato contro la Lokomotiv Mosca non sono ancora ottimali, ma Sarri conta di averlo già in gruppo la prossima settimana. Difficile immaginarlo in campo contro l'Inter ma è certo che verrà fatto un tentativo per provare a non far saltare un big match di questa portata al giocatore più rappresentativo della squadra, che nell'ultimo turno senza di lui ha perso con 3 gol di scarto contro il Bologna.

Zaccagni verso il rientro

Mattia Zaccagni invece dà più fiducia in vista della sfida con l'Inter: l'ex Verona sta aumentando i carichi di lavoro in palestra e a breve potrà allenarsi in gruppo con l'obiettivo di strappare una convocazione per la sfida ai nerazzurri. Si tratta di un rientro molto importante per dare il cambio a Felipe Anderson e Pedro, che al momento stanno giocando tutte le partite dal 1' e avrebbero bisogno di un giocatore ing rado di allungare la panchina per poter tirare il fiato in vista di un tour de force di un mese che potrebbe essere stressante sul piano fisico.

