Roma, 3 maggio 2021 - Sono due i calciatori della Lazio che sono stati vaccinati nella giornata di oggi: Francesco Acerbi, Manuel Lazzari e Ciro Immobile hanno fatto parte del gruppo di calciatori che a Roma si sono sottoposti alla dose Moderna di vaccino in vista dell'Europeo della prossima estate.

Lazzari e Immobile vaccinati

Oggi sono state somministrate le prime dosi di vaccino per due gruppi di calciatori: 28 giocatori sono stati vaccinati tra Roma e Milano. Nel blocco di Roma sono stati inclusi i giocatori delle squadre del centro e del sud, tra cui anche i calciatori della Lazio. Questa la lista dei giocatori presenti all'ospedale Spallanzani: Lazzari, Acerbi, Immobile, Biraghi, Castrovilli, Insigne, Meret, Di Lorenzo, Politano, Spinazzola. Presenti dunque tre calciatori della Lazio che sono in odore di convocazione: prenderanno sicuramente parte alla prima lista e poi bisognerà vedere se faranno parte della spedizione. Immobile e Acerbi a meno di infortuni saranno sicuramente nei 23 (o 25 se dovessero essere ampliate le convocazioni), mentre Manuel Lazzari dovrà lottare fino all'ultimo.

Le dichiarazioni di Immobile

Al termine delle somministrazioni, Ciro Immobile assieme al presidente Gravina ha commentato quanto accaduto con grande gioia. "A nome di tutti, ai sanitari che ci hanno fatto il vaccino, grazie davvero per l'ospitalità e per l'organizzazione. Siamo rimasti stupiti e siamo felici, siamo orgogliosi per averlo fatto e di essere d'esempio a tutti. Ribadiamo ancora che la vaccinazione è importante, spero che arriverà presto per tutti. Grazie a voi, al Governo e alla FIGC per questa opportunità" ha detto il centravanti biancoceleste.

