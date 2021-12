Roma, 30 novembre 2021 - Il turno infrasettimanale di Serie A si chiuderà con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Udinese: i biancocelesti, reduci da due sconfitte consecutive in Serie A, cercano punti per stabilizzarsi nella zona che qualifica alle coppe europee, mentre l'Udinese, che nell'ultimo turno ha pareggiato senza gol col Genoa, deve ancora costruirsi il suo bottino salvezza.

Probabili formazioni

La Lazio deve rinunciare allo squalificato Luiz Felipe che sarà sostituito da Patric e non da Radu al centro della difesa. In mezzo al campo invece sarà Danilo Cataldi a partire in posizione centrale, con Milinkovic Savic e Luis Alberto al suo fianco. Davanti spazio a Zaccagni al posto di Felipe Anderson, con Immobile e Pedro a completare il reparto. Per l'Udinese invece scelto lo schieramento a 3 dietro, con Udogie a tutta fascia a sinistra. Davanti classica scelta di Gotti con Beto e Deulofeu come tandem offensivo.

LAZIO (4-3-3): Reina, Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Pedro

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto; Deulofeu

Orari tv

La partita si potrà seguire dalle ore 20.45 di giovedì 2 dicembre: sarà visibile via satellite su Sky attraverso i canali Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) e in streaming attraverso Now Tv, Sky Go e Dazn su tutti i dispositivi che supportano le app di riferimento.

