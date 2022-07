Lazio-Triestina 3-1, la prima di Romagnoli. Gol di Immobile

Auronzo, 17 luglio - La Lazio vince 3-1 l'amichevole con la Triestina giocata oggi a Auronzo. da segnalare la prima uscita in biancoceleste di Alessio Romagnoli con addosso la maglia della squadra del suo cuore, dopo l'addio al Milan. Il difensore prende il posto sul centro sinistra lasciato libero da Acerbi, che oggi ha lavorato a parte per un fastidio muscolare. Tra i titolari anche Marcos Antonio che ha preso in mano la squadra in cabina di regia.

Risultato sbloccato al 24' dal solito Ciro Immobile che spiazza il portiere alabardato su rigore. Nella ripresa Sarri dà spazio a Romero, Cancellieri e Pedro in attacco. Il terzino Marusic ha centrato la traversa, mentre poco dopo la mezz'ora Basic ha raddoppiato su suggerimanto di Cancellieri. Reazione della Triestina con la punizione di Gomez. Infine il giovane Bertini segna il 3-1 con un destro a giro. I tifosi triestini e laziali gemellati.