Roma, 29 marzo 2021- E' stata rinviata la sentenza riguardante il ricorso della Lazio in merito alla decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea di far recuperare la partita fra i biancocelesti e il Torino, che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 2 marzo, ma alla quale i granata non si sono presentati per via del Covid. I troppi casi nel gruppo squadra dei piemontesi hanno infatti portato l'Asl a bloccare la trasferta nella Capitale. Una vicenda praticamente uguale rispetto a Juventus-Napoli, che non a caso - dopo l'iniziale 3-0 a tavolino assegnato ai bianconeri - è stata ricalendarizzata in seguito al verdetto del Collegio di Garanzia presso il Coni.

Nei prossimi due giorni il verdetto

E così, memore di quell'episodio, il giudice sportivo ha decretato il recupero della sfida dell'Olimpico per "forze di causa maggiore". Una decisione che non è andata giù al club di Claudio Lotito, che ha fatto ricorso alla Corte Sportiva d’Appello. Dopo il dibattimento odierno, durato circa un'ora, nel giro di un paio di giorni è attesa la sentenza. Se dovesse essere confermato il rinvio del match, alla Lazio non resterebbe che il ricorso al Collegio di garanzia del Coni: un vicolo cieco però, alla luce di quanto accaduto per Juventus-Napoli.

FRANCESCO BOCCHINI