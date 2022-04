Lazio-Torino 1-1: Immobile salva tutto nel finale

Roma, 16 aprile 2022- Ciro Immobile salva la Lazio all'ultimo secondo: il Torino prende il controllo della partita alla fine del primo tempo e passa in vantaggio con una rete di Pellegri, ma in pieno recupero il centravanti biancoceleste riporta la partita in parità e strappa ai granata un punto.

Primo tempo

L'atteggiamento della Lazio è molto aggressivo nell'inizio della partita, ma il Torino riesce a smorzare il pressing biancoceleste e a trovare qualche buona occasione come il palo trovato da Bremer al 28' con il colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Con il passare dei minuti i granata escono fuori e mettono in difficoltà la squadra di Sarri. L'occasione più nitida capita al 34': Ola Aina serve un pallone prezioso in area di rigore diretto a Belotti che però liscia, lasciando campo libero al tiro di Pobega che però trova soltanto l'esterno della rete.

Secondo tempo

Anche nella ripresa il Torino sembra essere più convincente e dopo il tentativo di testa di Izzo riesce a sbloccare la partita al 56' con Pellegri che sfrutta bene un calcio d'angolo per staccare di testa e mandare il pallone in rete. La reazione della Lazio arriva a 15 minuti dalla fine, sempre sugli sviluppi di un corner, con Milinkovic-Savic che prova a indirizzare il pallone di testa ma trova la grande uscita di Berisha. Il finale diventa infuocato: nei minuti di recupero i biancocelesti sfruttano un recupero di palla di Milinkovic per aprire un corridoio a Immobile che di testa a due passi dalla porta non fallisce l'occasione per segnare la rete del pareggio. Sarri si salva così da una sconfitta che avrebbe potuto compromettere la classifica e porta a casa un punto prezioso.

