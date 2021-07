Roma, 17 luglio 2021 - La Lazio comincia la stagione con la prima amichevole dell'era Sarri, dove batte per 10-o la Top 11 Cadore, una selezione locale della zona dove i biancocelesti sono in ritiro. Una gara che è servita per dare delle indicazioni dopo i primi giorni di lavoro, in attesa di affrontare avversari più provanti che potranno far capire all'allenatore i progressi del suo lavoro.

La partita

Il primo gol è un calcio di rigore di Felipe Anderson, mentre il secondo gol è firmato dal giovane Raul Moro. Completano le reti del primo tempo Lucas Leiva con un tiro da fuori area e Muriqi, giocatore che ha portato anche a un breve dibattito tra l'allenatore e alcuni tifosi. Nella ripresa invece gol splendido di Lazzari in azione personale, seguito dalla rete su corner di Denis Vavro. Il 7-0 porta invece la firma di Felipe Caicedo, che da lì in poi alterna i suoi gol con Luis Alberto che segna l'8 e il 10-0, con l'ecuadoriano in gol nel 9-0. Si chiude così una partita terminata come da previsione con un risultato molto largo.

Le indicazioni della partita

Il gol può dare molta fiducia a Felipe Anderson dopo due stagioni a basso minutaggio, mentre delle novità tattiche sono rappresentate da Cataldi nella posizione di mezzala e non davanti alla difesa, o come da attese, da Lazzari terzino destro. Molto bene anche alcuni giocatori emergenti come Raul Moro autore di una splendida prova, così come Adekanye che è stato utilizzato come punta esterna e non al centro come capitato durante l'era Inzaghi. Da valutare se tenere in rosa anche Shehu, che ha giocato al fianco di Caicedo e dello stesso Adekanye nel secondo tempo.

