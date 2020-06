ROMA, 20 giugno 2020 - Amichevole casalinga per la Lazio di Simone Inzaghi, che allo stadio Mirko Fersini di Formello ospita la Ternana, formazione militante nel campionato di Serie C. Il tecnico biancocelesti non fa sconti ai suoi ragazzi: si gioca per 90 minuti. Un modo per rimettere minuti nelle gambe, ma anche per ritrovare la giusta condizione fisica e preparare la sfida contro l’Atalanta, in programma mercoledì 24 giugno. Diverse assenze in casa biancoceleste, da Luiz Felipe a Marusic, passando per Lucas Leiva. Inzaghi pensa alle alternative e prova prima Patric e poi Bastos in difesa sul centro-destra, Parolo e Cataldi in regia, Jony e Lukaku sulla fascia sinistra. Dubbi che bisognerà sciogliere nelle prossime ore. L’amichevole termina 7-2, ma il risultato conta poco. Immobile è già in forma smagliante e firma una doppietta. Il secondo gol al volo da terra è di pregevole fattura. Due reti anche per Vavro, segnano poi Milinkovic, Caicedo e Falbo, che fissano il risultato.



ARMINI - Intanto è arrivata la tanto attesa firma di Nicolò Armini, giovane talento della Primavera. Il difensore classe 2001 si è legato fino al 2024 al club biancoceleste. Cresciuto nel vivaio dei capitolini e grande tifoso laziale, è assistito da Mino Raiola. La Lazio punta molto su di lui. L’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.







