Roma, 13 agosto 2018 – Con la sconfitta di ieri contro il Borussia Dortmund in quel di Essen, si è chiuso il ritiro della Lazio di Simone Inzaghi in terra teutonica. I biancocelesti sono infatti subito rientrati a Roma, e adesso cominceranno ufficialmente a preparare la sfida d'esordio in campionato contro il Napoli di Ancelotti. Inzaghi dovrà fare i conti con le squalifiche di Lucas Leiva, Lulic e Patric, oltre che alle probabili assenze di Murgia e Berisha. Il primo si è operato per una frattura ad un dito, il secondo invece sta ancora recuperando da un problema muscolare che si porta dietro da qualche settimana. Intanto rimangono ancora alcuni giorni per sistemare la rosa e piazzare qualche giocatore di troppo in questo momento. Tare è al lavoro da settimane e nelle prossime ore potrebbe chiudere qualche operazione in questo senso. Cataldi sembra essere molto vicino al Frosinone, mentre Di Gennaro dovrebbe accasarsi al Parma, a cui interessano anche Basta e Sprocati. C'è poi da piazzare anche Lombardi, per il quale nelle ultime ore si sarebbe fatto vivo il Bologna di Filippo Inzaghi. Novità anche sul fronte Caicedo. La Lazio continua a trattare con il Rayo Vallecano. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto, ma verrà accettata dalla società solamente se gli spagnoli decideranno di pagare l'intero ingaggio del calciatore. In quel caso qualcosa potrebbe muoversi anche in entrata. Non sono infatti definitivamente sfumate le piste Wesley del Club Brugge e Dembelé del Celtic. C'è ancora tempo per chiudere queste operazioni, le prossime saranno ore decisive in questo senso.



CANIGIANI – Intanto ai canali ufficiali della società è intervenuto il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani. Arrivano infatti buone notizie per quanto riguarda gli abbonamenti e i numeri dei biglietti già staccati per la partita di sabato contro il Napoli: "Raggiunta quota 18 mila abbonati, speriamo di arrivare a quota 20 mila prima della gara con il Napoli. La vendita dei biglietti è iniziata bene, oggi dovremmo aver i primi dati numerici dettagliati. Vista la gara ci aspettiamo tanta gente allo stadio. Bisogna ricordarsi di alcune limitazioni che sono spiegate sul sito ma rispetto al passato, quando non era permessa la trasferta ai tifosi ospiti, sono stati fatti passi in avanti".